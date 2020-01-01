Токеноміка Dream Machine Token (DMT) Дізнайтеся ключову інформацію про Dream Machine Token (DMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dream Machine Token (DMT) DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Офіційний вебсайт: https://launch.sankodreammachine.net/ Whitepaper: https://www.sankodreammachine.net/docs Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Купити DMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dream Machine Token (DMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dream Machine Token (DMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,37M $ 5,37M $ 5,37M Історичний максимум: $ 198 $ 198 $ 198 Історичний мінімум: $ 0,01796638627090176 $ 0,01796638627090176 $ 0,01796638627090176 Поточна ціна: $ 5,365 $ 5,365 $ 5,365 Дізнайтеся більше про ціну Dream Machine Token (DMT)

Токеноміка Dream Machine Token (DMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dream Machine Token (DMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DMT, досліджуйте ціну токена DMT в реальному часі!

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