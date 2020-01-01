Токеноміка Dmail Network (DMAIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Dmail Network (DMAIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dmail Network (DMAIL) Dmail Network створює децентралізовану комунікаційну інфраструктуру на основі штучного інтелекту. Проєкт пропонує зашифровані електронні листи, консолідовані сповіщення та точні маркетингові послуги в багатьох мережах і застосунках, та обслуговує користувачів, розробників і маркетологів. Офіційний вебсайт: https://dmail.ai/ Whitepaper: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 Купити DMAIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dmail Network (DMAIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dmail Network (DMAIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,38M $ 8,38M $ 8,38M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 105,00M $ 105,00M $ 105,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,96M $ 15,96M $ 15,96M Історичний максимум: $ 1,2467 $ 1,2467 $ 1,2467 Історичний мінімум: $ 0,06720047250882626 $ 0,06720047250882626 $ 0,06720047250882626 Поточна ціна: $ 0,07981 $ 0,07981 $ 0,07981 Дізнайтеся більше про ціну Dmail Network (DMAIL)

Токеноміка Dmail Network (DMAIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dmail Network (DMAIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DMAIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DMAIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DMAIL, досліджуйте ціну токена DMAIL в реальному часі!

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