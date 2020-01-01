Токеноміка DarkShield Games (DKS) Дізнайтеся ключову інформацію про DarkShield Games (DKS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DarkShield Games (DKS) DarkShield Game Studio спеціалізується на розробці 2D і 3D RPG відеоігор. DarkShield Games створює зв’язок між ігровою індустрією та світом криптовалют на основі глибоких досліджень. Усі ігри DarkShield інтегруватимуть нашу систему NFT і Point System і використовуватимуть лише офіційний токен DarkShield у своїй екосистемі. Тому вам ніколи буде сумувати із великим вибором ігор в екосистемі DarkShield. Офіційний вебсайт: https://darkshield.games Whitepaper: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Купити DKS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DarkShield Games (DKS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DarkShield Games (DKS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,96B $ 2,96B $ 2,96B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 117,41K $ 117,41K $ 117,41K Історичний максимум: $ 0,112866 $ 0,112866 $ 0,112866 Історичний мінімум: $ 0,000033350645601496 $ 0,000033350645601496 $ 0,000033350645601496 Поточна ціна: $ 0,00003966 $ 0,00003966 $ 0,00003966 Дізнайтеся більше про ціну DarkShield Games (DKS)

Токеноміка DarkShield Games (DKS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DarkShield Games (DKS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DKS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DKS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DKS, досліджуйте ціну токена DKS в реальному часі!

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