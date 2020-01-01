Токеноміка Dingocoin (DINGO) Дізнайтеся ключову інформацію про Dingocoin (DINGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dingocoin (DINGO) Dingocoin — це валюта та проєкт, керований спільнотою. У квітні 2024 року Dingocoin наближається до своєї третьої річниці. Dingocoin досягає 1 мільйона користувачів. Dingocoin — це криптовалюта, створена для простих платежів, яка зберігає священне оригінальне бачення Сатоші щодо децентралізованих платежів. Створено в пародії на Dogecoin абсолютно для всіх, на основі дикого австралійського динго. За перші три роки Dingocoin досягла успіху як монета Proof of Work із майже 1 мільйоном унікальних користувачів мобільного некастодіального гаманця Flip (https://theflip.app/), нашого унікального вебгаманця та інших гаманців. Понад 250 000 унікальних користувачів володіють 1000 Dingocoin або більше. Потужна спільнота в Discord, Telegram і Twitter. Екосистема партнерів, включаючи провідні біржі та мобільні платіжні застосунки, а основна мережа Dingocoin визнана однією з найбезпечніших і найактивніших блокчейнів у криптосвіті. Офіційний вебсайт: https://www.dingocoin.com/ Whitepaper: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Купити DINGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dingocoin (DINGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dingocoin (DINGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,09M $ 3,09M $ 3,09M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 113,90B $ 113,90B $ 113,90B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00021563 $ 0,00021563 $ 0,00021563 Історичний мінімум: $ 0,000003672458821212 $ 0,000003672458821212 $ 0,000003672458821212 Поточна ціна: $ 0,00002714 $ 0,00002714 $ 0,00002714 Дізнайтеся більше про ціну Dingocoin (DINGO)

Токеноміка Dingocoin (DINGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dingocoin (DINGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DINGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DINGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DINGO, досліджуйте ціну токена DINGO в реальному часі!

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