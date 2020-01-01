Токеноміка DF Capital DAO (DFC) Дізнайтеся ключову інформацію про DF Capital DAO (DFC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DF Capital DAO (DFC) Головна ідея та завдання проєкту DF Capital – стати спільнотою номер один у блокчейні TON, створити ефект синергії через популяризацію та заповнення відсутніх ніш, послуг та продуктів. На додаток до блокчейну TON ми запустили токен DFC, який соціально об’єднає всіх учасників цього криптосектору в щось більш цілісне. Офіційний вебсайт: https://definder.club/ Оглядач блокчейну: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP Купити DFC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DF Capital DAO (DFC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DF Capital DAO (DFC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 26,56M $ 26,56M $ 26,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,76M $ 10,76M $ 10,76M Історичний максимум: $ 3,8 $ 3,8 $ 3,8 Історичний мінімум: $ 0,05101293366828428 $ 0,05101293366828428 $ 0,05101293366828428 Поточна ціна: $ 0,0538 $ 0,0538 $ 0,0538 Дізнайтеся більше про ціну DF Capital DAO (DFC)

Токеноміка DF Capital DAO (DFC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DF Capital DAO (DFC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DFC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DFC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DFC, досліджуйте ціну токена DFC в реальному часі!

Як купити DFC Зацікавлені в додаванні DF Capital DAO (DFC) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DFC, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити DFC на MEXC зараз!

Історія ціни DF Capital DAO (DFC) Аналіз історії ціни DFC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни DFC прямо зараз!

Прогноз ціни DFC Хочете знати, куди рухається DFC? Наша сторінка прогнозу ціни DFC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DFC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!