Токеноміка Decentralized ETF (DETF) Дізнайтеся ключову інформацію про Decentralized ETF (DETF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Decentralized ETF (DETF) D-ETF позиціонується як передове рішення RWA, що має на меті здійснити революцію у фінансовій індустрії, подолавши розрив між традиційними та цифровими фінансами, з особливим впливом на інклюзивність та глобальну доступність. D-ETF — це інноваційна торговельна платформа, що об'єднує криптовалюти, акції та ETF в одному зручному інтерфейсі з метою демократизації світових фінансових ринків. Офіційний вебсайт: https://www.d-etf.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d Купити DETF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Decentralized ETF (DETF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Decentralized ETF (DETF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 419,30K $ 419,30K $ 419,30K Історичний максимум: $ 0,1298 $ 0,1298 $ 0,1298 Історичний мінімум: $ 0,004096872145891103 $ 0,004096872145891103 $ 0,004096872145891103 Поточна ціна: $ 0,004193 $ 0,004193 $ 0,004193 Дізнайтеся більше про ціну Decentralized ETF (DETF)

Токеноміка Decentralized ETF (DETF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Decentralized ETF (DETF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DETF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DETF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DETF, досліджуйте ціну токена DETF в реальному часі!

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