Токеноміка DENTNet (DENTX) Дізнайтеся ключову інформацію про DENTNet (DENTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DENTNet (DENTX) DENTNet — це глобальний блокчейн для телекомунікаційних активів, таких як мобільні дані або частоти. Мережа працює на основі механізму консенсусу Nominated Proof of Stake і реалізує, специфічні для телекомунікацій, концепції, такі як спонсорство оператора та закінчення терміну дії активів. Починаючи з 90-х років, кожен оператор мобільного зв’язку використовує власне програмне забезпечення для обліку, керування підписками, управління трафіком тощо. Тепер багато з цих послуг можуть надаватися єдиною платформою – глобальним блокчейном DENT. Це допоможе операторам і підприємствам автоматизувати процеси, зменшити витрати та прискорити впровадження інновацій. DENTNet використовуватимуть мобільні оператори та їхні партнери, такі як підприємства, торгові посередники та постачальники послуг. DENT Wireless Limited стане першим оператором, який використовує DENTNet. Офіційний вебсайт: https://www.dentnet.io Whitepaper: http://docs.dentnet.io/dentnet-documentation/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd65981da8d0bc8ef308d81c2b4955b0781fcdbfb Купити DENTX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DENTNet (DENTX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DENTNet (DENTX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 11,13B $ 11,13B $ 11,13B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 31,45M $ 31,45M $ 31,45M Історичний максимум: $ 1,11799 $ 1,11799 $ 1,11799 Історичний мінімум: $ 0,006250739730383341 $ 0,006250739730383341 $ 0,006250739730383341 Поточна ціна: $ 0,002825 $ 0,002825 $ 0,002825 Дізнайтеся більше про ціну DENTNet (DENTX)

Токеноміка DENTNet (DENTX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DENTNet (DENTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DENTX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DENTX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DENTX, досліджуйте ціну токена DENTX в реальному часі!

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