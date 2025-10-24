Актуальна ціна Delusional Coin сьогодні становить 0.00016913 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DELULU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DELULU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Delusional Coin сьогодні становить 0.00016913 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DELULU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DELULU на MEXC вже зараз.

Докладніше про DELULU

Інформація про ціну DELULU

Токеноміка DELULU

Прогноз ціни DELULU

Історія DELULU

Посібник з купівлі DELULU

Конвертація DELULU у фіатну валюту

Спот DELULU

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Delusional Coin

Курс Delusional Coin (DELULU)

Актуальна ціна 1 DELULU до USD:

$0,00016913
$0,00016913$0,00016913
-23,13%1D
USD
Графік ціни Delusional Coin (DELULU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:39:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Delusional Coin (DELULU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0001036
$ 0,0001036$ 0,0001036
Мін. за 24 год
$ 0,00028202
$ 0,00028202$ 0,00028202
Макс. за 24 год

$ 0,0001036
$ 0,0001036$ 0,0001036

$ 0,00028202
$ 0,00028202$ 0,00028202

--
----

--
----

-2,09%

-23,13%

+72,70%

+72,70%

Актуальна ціна Delusional Coin (DELULU) становить $ 0,00016913. За останні 24 години DELULU торгувався між мінімумом у $ 0,0001036 і максимумом у $ 0,00028202, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DELULU становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то DELULU змінився на -2,09% за останню годину, -23,13% за 24 години та на +72,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 58,20K
$ 58,20K$ 58,20K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Delusional Coin — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,20K. Циркуляційна пропозиція DELULU — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Delusional Coin (DELULU) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Delusional Coin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000508908-23,13%
30 днів$ +0,00007583+81,27%
60 днів$ -0,00005947-26,02%
90 днів$ -0,00115187-87,20%
Зміна ціни Delusional Coin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DELULU на $ -0,0000508908 (-23,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Delusional Coin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00007583 (+81,27%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Delusional Coin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DELULU змінився на $ -0,00005947 (-26,02%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Delusional Coin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00115187 (-87,20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Delusional Coin (DELULU)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Delusional Coin зараз.

Що таке Delusional Coin (DELULU)

«DELULU» походить від слова «delusional», що означає віддану, мрійливу віру. DELULU закликає власників прийняти ажіотаж, фантазії та FOMO, процвітаючи на соціальному ажіотажі та культурі масового поширення. Мантра DELULU: «Без віри немає здобутків — наважся мріяти, наважся платити», що відображає переконання, породжені мемами.

Проєкт Delusional Coin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Delusional Coin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу DELULU, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Delusional Coin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Delusional Coin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Delusional Coin (USD)

Скільки коштуватиме Delusional Coin (DELULU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Delusional Coin (DELULU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Delusional Coin.

Перегляньте прогноз ціни Delusional Coin вже зараз!

Токеноміка Delusional Coin (DELULU)

Розуміння токеноміки Delusional Coin (DELULU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DELULU зараз!

Як купити Delusional Coin (DELULU)

Шукаєте як купити Delusional Coin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Delusional Coin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

DELULU до місцевих валют

1 Delusional Coin (DELULU) до VND
4,45065595
1 Delusional Coin (DELULU) до AUD
A$0,0002587689
1 Delusional Coin (DELULU) до GBP
0,0001268475
1 Delusional Coin (DELULU) до EUR
0,0001454518
1 Delusional Coin (DELULU) до USD
$0,00016913
1 Delusional Coin (DELULU) до MYR
RM0,0007137286
1 Delusional Coin (DELULU) до TRY
0,0071119165
1 Delusional Coin (DELULU) до JPY
¥0,02570776
1 Delusional Coin (DELULU) до ARS
ARS$0,2509331071
1 Delusional Coin (DELULU) до RUB
0,0137705646
1 Delusional Coin (DELULU) до INR
0,0148479227
1 Delusional Coin (DELULU) до IDR
Rp2,8188322058
1 Delusional Coin (DELULU) до PHP
0,0099177832
1 Delusional Coin (DELULU) до EGP
￡E.0,0080472054
1 Delusional Coin (DELULU) до BRL
R$0,0009099194
1 Delusional Coin (DELULU) до CAD
C$0,000236782
1 Delusional Coin (DELULU) до BDT
0,020667686
1 Delusional Coin (DELULU) до NGN
0,2469044305
1 Delusional Coin (DELULU) до COP
$0,6606640625
1 Delusional Coin (DELULU) до ZAR
R.0,0029310229
1 Delusional Coin (DELULU) до UAH
0,0070679427
1 Delusional Coin (DELULU) до TZS
T.Sh.0,4207210228
1 Delusional Coin (DELULU) до VES
Bs0,03585556
1 Delusional Coin (DELULU) до CLP
$0,15999698
1 Delusional Coin (DELULU) до PKR
Rs0,0477487816
1 Delusional Coin (DELULU) до KZT
0,0907822188
1 Delusional Coin (DELULU) до THB
฿0,0055457727
1 Delusional Coin (DELULU) до TWD
NT$0,0052075127
1 Delusional Coin (DELULU) до AED
د.إ0,0006207071
1 Delusional Coin (DELULU) до CHF
Fr0,0001336127
1 Delusional Coin (DELULU) до HKD
HK$0,0013141401
1 Delusional Coin (DELULU) до AMD
֏0,0645281689
1 Delusional Coin (DELULU) до MAD
.د.م0,0015610699
1 Delusional Coin (DELULU) до MXN
$0,003111992
1 Delusional Coin (DELULU) до SAR
ريال0,0006342375
1 Delusional Coin (DELULU) до ETB
Br0,0255403213
1 Delusional Coin (DELULU) до KES
KSh0,0217940918
1 Delusional Coin (DELULU) до JOD
د.أ0,00011991317
1 Delusional Coin (DELULU) до PLN
0,0006156332
1 Delusional Coin (DELULU) до RON
лв0,0007390981
1 Delusional Coin (DELULU) до SEK
kr0,0015881307
1 Delusional Coin (DELULU) до BGN
лв0,0002841384
1 Delusional Coin (DELULU) до HUF
Ft0,0568310626
1 Delusional Coin (DELULU) до CZK
0,0035415822
1 Delusional Coin (DELULU) до KWD
د.ك0,00005175378
1 Delusional Coin (DELULU) до ILS
0,0005564377
1 Delusional Coin (DELULU) до BOB
Bs0,0011653057
1 Delusional Coin (DELULU) до AZN
0,000287521
1 Delusional Coin (DELULU) до TJS
SM0,0015610699
1 Delusional Coin (DELULU) до GEL
0,0004583423
1 Delusional Coin (DELULU) до AOA
Kz0,1547387283
1 Delusional Coin (DELULU) до BHD
.د.ب0,00006359288
1 Delusional Coin (DELULU) до BMD
$0,00016913
1 Delusional Coin (DELULU) до DKK
kr0,0010875059
1 Delusional Coin (DELULU) до HNL
L0,0044295147
1 Delusional Coin (DELULU) до MUR
0,0076987976
1 Delusional Coin (DELULU) до NAD
$0,0029293316
1 Delusional Coin (DELULU) до NOK
kr0,0016879174
1 Delusional Coin (DELULU) до NZD
$0,0002925949
1 Delusional Coin (DELULU) до PAB
B/.0,00016913
1 Delusional Coin (DELULU) до PGK
K0,0007120373
1 Delusional Coin (DELULU) до QAR
ر.ق0,0006139419
1 Delusional Coin (DELULU) до RSD
дин.0,0170685996
1 Delusional Coin (DELULU) до UZS
soʻm2,0377103747
1 Delusional Coin (DELULU) до ALL
L0,014071616
1 Delusional Coin (DELULU) до ANG
ƒ0,0003027427
1 Delusional Coin (DELULU) до AWG
ƒ0,000304434
1 Delusional Coin (DELULU) до BBD
$0,00033826
1 Delusional Coin (DELULU) до BAM
KM0,0002841384
1 Delusional Coin (DELULU) до BIF
Fr0,49741133
1 Delusional Coin (DELULU) до BND
$0,0002181777
1 Delusional Coin (DELULU) до BSD
$0,00016913
1 Delusional Coin (DELULU) до JMD
$0,0270692565
1 Delusional Coin (DELULU) до KHR
0,6792362278
1 Delusional Coin (DELULU) до KMF
Fr0,07171112
1 Delusional Coin (DELULU) до LAK
3,6767390569
1 Delusional Coin (DELULU) до LKR
රු0,0511888858
1 Delusional Coin (DELULU) до MDL
L0,0028616796
1 Delusional Coin (DELULU) до MGA
Ar0,7550436764
1 Delusional Coin (DELULU) до MOP
P0,0013496574
1 Delusional Coin (DELULU) до MVR
0,002587689
1 Delusional Coin (DELULU) до MWK
MK0,292611813
1 Delusional Coin (DELULU) до MZN
MT0,0108090983
1 Delusional Coin (DELULU) до NPR
रु0,0237069521
1 Delusional Coin (DELULU) до PYG
1,19101346
1 Delusional Coin (DELULU) до RWF
Fr0,24506937
1 Delusional Coin (DELULU) до SBD
$0,0013902486
1 Delusional Coin (DELULU) до SCR
0,0023356853
1 Delusional Coin (DELULU) до SRD
$0,0067127697
1 Delusional Coin (DELULU) до SVC
$0,0014748136
1 Delusional Coin (DELULU) до SZL
L0,0029276403
1 Delusional Coin (DELULU) до TMT
m0,000591955
1 Delusional Coin (DELULU) до TND
د.ت0,0004955509
1 Delusional Coin (DELULU) до TTD
$0,0011433188
1 Delusional Coin (DELULU) до UGX
Sh0,58924892
1 Delusional Coin (DELULU) до XAF
Fr0,09538932
1 Delusional Coin (DELULU) до XCD
$0,000456651
1 Delusional Coin (DELULU) до XOF
Fr0,09538932
1 Delusional Coin (DELULU) до XPF
Fr0,01725126
1 Delusional Coin (DELULU) до BWP
P0,0022612681
1 Delusional Coin (DELULU) до BZD
$0,00033826
1 Delusional Coin (DELULU) до CVE
$0,016050437
1 Delusional Coin (DELULU) до DJF
Fr0,02993601
1 Delusional Coin (DELULU) до DOP
$0,0107701984
1 Delusional Coin (DELULU) до DZD
د.ج0,022003813
1 Delusional Coin (DELULU) до FJD
$0,0003873077
1 Delusional Coin (DELULU) до GNF
Fr1,4579006
1 Delusional Coin (DELULU) до GTQ
Q0,0012921532
1 Delusional Coin (DELULU) до GYD
$0,0352855919
1 Delusional Coin (DELULU) до ISK
kr0,02063386

Ресурс Delusional Coin

Щоб дізнатися більше про Delusional Coin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Delusional Coin

Скільки сьогодні коштує Delusional Coin (DELULU)?
Актуальна ціна DELULU у USD становить 0,00016913 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DELULU до USD?
Поточна ціна DELULU до USD — $ 0,00016913. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Delusional Coin?
Ринкова капіталізація DELULU — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DELULU?
Циркуляційна пропозиція DELULU — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DELULU?
DELULU досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DELULU?
Історична мінімальна ціна DELULU становила -- USD.
Який обсяг торгівлі DELULU?
Актуальний обсяг торгівлі DELULU за 24 години — $ 58,20K USD.
Чи підніметься ціна DELULU цього року?
DELULU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DELULU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:39:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Delusional Coin (DELULU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор DELULU до USD

Сума

DELULU
DELULU
USD
USD

1 DELULU = 0,00016913 USD

Торгувати DELULU

DELULU/USDT
$0,00016913
$0,00016913$0,00016913
-23,14%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --