Що таке Delusional Coin (DELULU)

«DELULU» походить від слова «delusional», що означає віддану, мрійливу віру. DELULU закликає власників прийняти ажіотаж, фантазії та FOMO, процвітаючи на соціальному ажіотажі та культурі масового поширення. Мантра DELULU: «Без віри немає здобутків — наважся мріяти, наважся платити», що відображає переконання, породжені мемами.

Токеноміка Delusional Coin (DELULU)

Як купити Delusional Coin (DELULU)

Ресурс Delusional Coin

Щоб дізнатися більше про Delusional Coin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Delusional Coin Скільки сьогодні коштує Delusional Coin (DELULU)? Актуальна ціна DELULU у USD становить 0,00016913 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна DELULU до USD? $ 0,00016913 . Перегляньте Поточна ціна DELULU до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Delusional Coin? Ринкова капіталізація DELULU — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція DELULU? Циркуляційна пропозиція DELULU — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) DELULU? DELULU досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DELULU? Історична мінімальна ціна DELULU становила -- USD . Який обсяг торгівлі DELULU? Актуальний обсяг торгівлі DELULU за 24 години — $ 58,20K USD . Чи підніметься ціна DELULU цього року? DELULU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DELULU для поглибленого аналізу.

