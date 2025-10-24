Актуальна ціна Delabs Games сьогодні становить 0.007413 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DELABS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DELABS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Delabs Games сьогодні становить 0.007413 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DELABS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DELABS на MEXC вже зараз.

Курс Delabs Games (DELABS)

Актуальна ціна 1 DELABS до USD:

$0,007418
$0,007418$0,007418
+1,31%1D
USD
Графік ціни Delabs Games (DELABS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:39:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Delabs Games (DELABS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,006947
$ 0,006947$ 0,006947
Мін. за 24 год
$ 0,007694
$ 0,007694$ 0,007694
Макс. за 24 год

$ 0,006947
$ 0,006947$ 0,006947

$ 0,007694
$ 0,007694$ 0,007694

$ 0,02049703623689548
$ 0,02049703623689548$ 0,02049703623689548

$ 0,00694452878312584
$ 0,00694452878312584$ 0,00694452878312584

+0,14%

+1,31%

-5,05%

-5,05%

Актуальна ціна Delabs Games (DELABS) становить $ 0,007413. За останні 24 години DELABS торгувався між мінімумом у $ 0,006947 і максимумом у $ 0,007694, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DELABS становить $ 0,02049703623689548, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00694452878312584.

Що стосується короткострокових результатів, то DELABS змінився на +0,14% за останню годину, +1,31% за 24 години та на -5,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Delabs Games (DELABS)

No.1374

$ 5,56M
$ 5,56M$ 5,56M

$ 55,41K
$ 55,41K$ 55,41K

$ 22,24M
$ 22,24M$ 22,24M

750,30M
750,30M 750,30M

3 000 000 000
3 000 000 000 3 000 000 000

3 000 000 000
3 000 000 000 3 000 000 000

25,01%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Delabs Games — $ 5,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,41K. Циркуляційна пропозиція DELABS — 750,30M, зі загальною пропозицією 3000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,24M.

Історія ціни Delabs Games (DELABS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Delabs Games за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00009592+1,31%
30 днів$ -0,001447-16,34%
60 днів$ -0,003097-29,47%
90 днів$ +0,005413+270,65%
Зміна ціни Delabs Games сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DELABS на $ +0,00009592 (+1,31%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Delabs Games за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,001447 (-16,34%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Delabs Games за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DELABS змінився на $ -0,003097 (-29,47%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Delabs Games за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,005413 (+270,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Delabs Games (DELABS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Delabs Games зараз.

Що таке Delabs Games (DELABS)

Delabs Games переосмислює ігровий процес, переносячи перевірену інтелектуальну власність із Web2-середовища у сміливі ігри середньої складності, розроблені з урахуванням мобільних пристроїв, інтегровані в соціальні мережі та вдосконалені за допомогою технології блокчейн.

Проєкт Delabs Games доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Delabs Games. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу DELABS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Delabs Games у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Delabs Games безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Delabs Games (USD)

Скільки коштуватиме Delabs Games (DELABS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Delabs Games (DELABS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Delabs Games.

Перегляньте прогноз ціни Delabs Games вже зараз!

Токеноміка Delabs Games (DELABS)

Розуміння токеноміки Delabs Games (DELABS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DELABS зараз!

Як купити Delabs Games (DELABS)

Шукаєте як купити Delabs Games? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Delabs Games на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

DELABS до місцевих валют

1 Delabs Games (DELABS) до VND
195,073095
1 Delabs Games (DELABS) до AUD
A$0,01134189
1 Delabs Games (DELABS) до GBP
0,00555975
1 Delabs Games (DELABS) до EUR
0,00637518
1 Delabs Games (DELABS) до USD
$0,007413
1 Delabs Games (DELABS) до MYR
RM0,03128286
1 Delabs Games (DELABS) до TRY
0,31171665
1 Delabs Games (DELABS) до JPY
¥1,126776
1 Delabs Games (DELABS) до ARS
ARS$10,99844571
1 Delabs Games (DELABS) до RUB
0,60356646
1 Delabs Games (DELABS) до INR
0,65078727
1 Delabs Games (DELABS) до IDR
Rp123,54995058
1 Delabs Games (DELABS) до PHP
0,43469832
1 Delabs Games (DELABS) до EGP
￡E.0,35271054
1 Delabs Games (DELABS) до BRL
R$0,03988194
1 Delabs Games (DELABS) до CAD
C$0,0103782
1 Delabs Games (DELABS) до BDT
0,9058686
1 Delabs Games (DELABS) до NGN
10,82186805
1 Delabs Games (DELABS) до COP
$28,95703125
1 Delabs Games (DELABS) до ZAR
R.0,12846729
1 Delabs Games (DELABS) до UAH
0,30978927
1 Delabs Games (DELABS) до TZS
T.Sh.18,44028228
1 Delabs Games (DELABS) до VES
Bs1,571556
1 Delabs Games (DELABS) до CLP
$7,012698
1 Delabs Games (DELABS) до PKR
Rs2,09283816
1 Delabs Games (DELABS) до KZT
3,97900188
1 Delabs Games (DELABS) до THB
฿0,24307227
1 Delabs Games (DELABS) до TWD
NT$0,22824627
1 Delabs Games (DELABS) до AED
د.إ0,02720571
1 Delabs Games (DELABS) до CHF
Fr0,00585627
1 Delabs Games (DELABS) до HKD
HK$0,05759901
1 Delabs Games (DELABS) до AMD
֏2,82828189
1 Delabs Games (DELABS) до MAD
.د.م0,06842199
1 Delabs Games (DELABS) до MXN
$0,1363992
1 Delabs Games (DELABS) до SAR
ريال0,02779875
1 Delabs Games (DELABS) до ETB
Br1,11943713
1 Delabs Games (DELABS) до KES
KSh0,95523918
1 Delabs Games (DELABS) до JOD
د.أ0,005255817
1 Delabs Games (DELABS) до PLN
0,02698332
1 Delabs Games (DELABS) до RON
лв0,03239481
1 Delabs Games (DELABS) до SEK
kr0,06960807
1 Delabs Games (DELABS) до BGN
лв0,01245384
1 Delabs Games (DELABS) до HUF
Ft2,49091626
1 Delabs Games (DELABS) до CZK
0,15522822
1 Delabs Games (DELABS) до KWD
د.ك0,002268378
1 Delabs Games (DELABS) до ILS
0,02438877
1 Delabs Games (DELABS) до BOB
Bs0,05107557
1 Delabs Games (DELABS) до AZN
0,0126021
1 Delabs Games (DELABS) до TJS
SM0,06842199
1 Delabs Games (DELABS) до GEL
0,02008923
1 Delabs Games (DELABS) до AOA
Kz6,78222783
1 Delabs Games (DELABS) до BHD
.د.ب0,002787288
1 Delabs Games (DELABS) до BMD
$0,007413
1 Delabs Games (DELABS) до DKK
kr0,04766559
1 Delabs Games (DELABS) до HNL
L0,19414647
1 Delabs Games (DELABS) до MUR
0,33743976
1 Delabs Games (DELABS) до NAD
$0,12839316
1 Delabs Games (DELABS) до NOK
kr0,07398174
1 Delabs Games (DELABS) до NZD
$0,01282449
1 Delabs Games (DELABS) до PAB
B/.0,007413
1 Delabs Games (DELABS) до PGK
K0,03120873
1 Delabs Games (DELABS) до QAR
ر.ق0,02690919
1 Delabs Games (DELABS) до RSD
дин.0,74811996
1 Delabs Games (DELABS) до UZS
soʻm89,31323247
1 Delabs Games (DELABS) до ALL
L0,6167616
1 Delabs Games (DELABS) до ANG
ƒ0,01326927
1 Delabs Games (DELABS) до AWG
ƒ0,0133434
1 Delabs Games (DELABS) до BBD
$0,014826
1 Delabs Games (DELABS) до BAM
KM0,01245384
1 Delabs Games (DELABS) до BIF
Fr21,801633
1 Delabs Games (DELABS) до BND
$0,00956277
1 Delabs Games (DELABS) до BSD
$0,007413
1 Delabs Games (DELABS) до JMD
$1,18645065
1 Delabs Games (DELABS) до KHR
29,77105278
1 Delabs Games (DELABS) до KMF
Fr3,143112
1 Delabs Games (DELABS) до LAK
161,15217069
1 Delabs Games (DELABS) до LKR
රු2,24361858
1 Delabs Games (DELABS) до MDL
L0,12542796
1 Delabs Games (DELABS) до MGA
Ar33,09370764
1 Delabs Games (DELABS) до MOP
P0,05915574
1 Delabs Games (DELABS) до MVR
0,1134189
1 Delabs Games (DELABS) до MWK
MK12,8252313
1 Delabs Games (DELABS) до MZN
MT0,47376483
1 Delabs Games (DELABS) до NPR
रु1,03908021
1 Delabs Games (DELABS) до PYG
52,202346
1 Delabs Games (DELABS) до RWF
Fr10,741437
1 Delabs Games (DELABS) до SBD
$0,06093486
1 Delabs Games (DELABS) до SCR
0,10237353
1 Delabs Games (DELABS) до SRD
$0,29422197
1 Delabs Games (DELABS) до SVC
$0,06464136
1 Delabs Games (DELABS) до SZL
L0,12831903
1 Delabs Games (DELABS) до TMT
m0,0259455
1 Delabs Games (DELABS) до TND
د.ت0,02172009
1 Delabs Games (DELABS) до TTD
$0,05011188
1 Delabs Games (DELABS) до UGX
Sh25,826892
1 Delabs Games (DELABS) до XAF
Fr4,180932
1 Delabs Games (DELABS) до XCD
$0,0200151
1 Delabs Games (DELABS) до XOF
Fr4,180932
1 Delabs Games (DELABS) до XPF
Fr0,756126
1 Delabs Games (DELABS) до BWP
P0,09911181
1 Delabs Games (DELABS) до BZD
$0,014826
1 Delabs Games (DELABS) до CVE
$0,7034937
1 Delabs Games (DELABS) до DJF
Fr1,312101
1 Delabs Games (DELABS) до DOP
$0,47205984
1 Delabs Games (DELABS) до DZD
د.ج0,9644313
1 Delabs Games (DELABS) до FJD
$0,01697577
1 Delabs Games (DELABS) до GNF
Fr63,90006
1 Delabs Games (DELABS) до GTQ
Q0,05663532
1 Delabs Games (DELABS) до GYD
$1,54657419
1 Delabs Games (DELABS) до ISK
kr0,904386

Ресурс Delabs Games

Щоб дізнатися більше про Delabs Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDelabs Games
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Delabs Games

Скільки сьогодні коштує Delabs Games (DELABS)?
Актуальна ціна DELABS у USD становить 0,007413 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DELABS до USD?
Поточна ціна DELABS до USD — $ 0,007413. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Delabs Games?
Ринкова капіталізація DELABS — $ 5,56M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DELABS?
Циркуляційна пропозиція DELABS — 750,30M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DELABS?
DELABS досяг історичної максимальної ціни у 0,02049703623689548 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DELABS?
Історична мінімальна ціна DELABS становила 0,00694452878312584 USD.
Який обсяг торгівлі DELABS?
Актуальний обсяг торгівлі DELABS за 24 години — $ 55,41K USD.
Чи підніметься ціна DELABS цього року?
DELABS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DELABS для поглибленого аналізу.
