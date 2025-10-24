Що таке Delabs Games (DELABS)

Delabs Games переосмислює ігровий процес, переносячи перевірену інтелектуальну власність із Web2-середовища у сміливі ігри середньої складності, розроблені з урахуванням мобільних пристроїв, інтегровані в соціальні мережі та вдосконалені за допомогою технології блокчейн.

Проєкт Delabs Games доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Delabs Games. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу DELABS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Delabs Games у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Delabs Games безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Delabs Games (USD)

Скільки коштуватиме Delabs Games (DELABS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Delabs Games (DELABS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Delabs Games.

Перегляньте прогноз ціни Delabs Games вже зараз!

Токеноміка Delabs Games (DELABS)

Розуміння токеноміки Delabs Games (DELABS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DELABS зараз!

Як купити Delabs Games (DELABS)

Шукаєте як купити Delabs Games? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Delabs Games на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

DELABS до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Delabs Games

Щоб дізнатися більше про Delabs Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Delabs Games Скільки сьогодні коштує Delabs Games (DELABS)? Актуальна ціна DELABS у USD становить 0,007413 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна DELABS до USD? $ 0,007413 . Перегляньте Поточна ціна DELABS до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Delabs Games? Ринкова капіталізація DELABS — $ 5,56M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція DELABS? Циркуляційна пропозиція DELABS — 750,30M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) DELABS? DELABS досяг історичної максимальної ціни у 0,02049703623689548 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DELABS? Історична мінімальна ціна DELABS становила 0,00694452878312584 USD . Який обсяг торгівлі DELABS? Актуальний обсяг торгівлі DELABS за 24 години — $ 55,41K USD . Чи підніметься ціна DELABS цього року? DELABS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DELABS для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Delabs Games (DELABS)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

