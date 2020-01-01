Токеноміка DeFinity Markets (DEFX) Дізнайтеся ключову інформацію про DeFinity Markets (DEFX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DeFinity Markets (DEFX) Нова ера електронної торгівлі, що з'єднує TradFi та цифрові активи. DeFinity Markets — це інституційний бізнес цифрових активів, який відкриває нову еру електронної торгівлі в сфері цифрових активів. Офіційний вебсайт: https://definity.network/ Whitepaper: https://definity.network/lightpaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa Купити DEFX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DeFinity Markets (DEFX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DeFinity Markets (DEFX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 171,52M $ 171,52M $ 171,52M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 4,79M $ 4,79M $ 4,79M Історичний максимум: $ 0,075 $ 0,075 $ 0,075 Історичний мінімум: $ 0,001196147812766748 $ 0,001196147812766748 $ 0,001196147812766748 Поточна ціна: $ 0,02795 $ 0,02795 $ 0,02795 Дізнайтеся більше про ціну DeFinity Markets (DEFX)

Токеноміка DeFinity Markets (DEFX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DeFinity Markets (DEFX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEFX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEFX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEFX, досліджуйте ціну токена DEFX в реальному часі!

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