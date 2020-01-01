Токеноміка DeFinity Markets (DEFX)

Токеноміка DeFinity Markets (DEFX)

Дізнайтеся ключову інформацію про DeFinity Markets (DEFX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація DeFinity Markets (DEFX)

Нова ера електронної торгівлі, що з'єднує TradFi та цифрові активи. DeFinity Markets — це інституційний бізнес цифрових активів, який відкриває нову еру електронної торгівлі в сфері цифрових активів.

Офіційний вебсайт:
https://definity.network/
Whitepaper:
https://definity.network/lightpaper.pdf
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

Токеноміка та аналіз ціни DeFinity Markets (DEFX)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DeFinity Markets (DEFX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 171,52M
$ 171,52M$ 171,52M
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 4,79M
$ 4,79M$ 4,79M
Історичний максимум:
$ 0,075
$ 0,075$ 0,075
Історичний мінімум:
$ 0,001196147812766748
$ 0,001196147812766748$ 0,001196147812766748
Поточна ціна:
$ 0,02795
$ 0,02795$ 0,02795

Токеноміка DeFinity Markets (DEFX): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки DeFinity Markets (DEFX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів DEFX, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEFX, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEFX, досліджуйте ціну токена DEFX в реальному часі!

Як купити DEFX

Зацікавлені в додаванні DeFinity Markets (DEFX) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DEFX, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни DeFinity Markets (DEFX)

Аналіз історії ціни DEFX допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни DEFX

Хочете знати, куди рухається DEFX? Наша сторінка прогнозу ціни DEFX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.