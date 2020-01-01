Токеноміка DeFi Agents AI (DEFIAI) Дізнайтеся ключову інформацію про DeFi Agents AI (DEFIAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DeFi Agents AI (DEFIAI) Запущений у грудні 2024 року, DeFi Agents AI ─ це криптотрейдинговий асистент на основі штучного інтелекту. Проєкт фокусується на наданні трейдерам інструментів для аналізу ринку, автоматизованої торгівлі та оптимізації стратегій. Розроблена міжнародною командою експертів з великим досвідом у сфері ШІ, трейдингу та блокчейну, платформа має на меті спростити торгові процеси, максимізуючи при цьому ефективність та прибутковість. Токен $DEFAI ─ нативний утиліті токен платформи DeFi Agents AI. Він використовується для розблокування преміум-функцій, зокрема просунутих торгових ботів на основі штучного інтелекту, винагород за стейкінг і доступу до персоналізованих торгових стратегій. Офіційний вебсайт: https://defiagents.ai/ Whitepaper: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 Купити DEFIAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DeFi Agents AI (DEFIAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DeFi Agents AI (DEFIAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,017749 $ 0,017749 $ 0,017749 Історичний мінімум: $ 0,00009841384470725 $ 0,00009841384470725 $ 0,00009841384470725 Поточна ціна: $ 0,00012606 $ 0,00012606 $ 0,00012606 Дізнайтеся більше про ціну DeFi Agents AI (DEFIAI)

Токеноміка DeFi Agents AI (DEFIAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DeFi Agents AI (DEFIAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEFIAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEFIAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEFIAI, досліджуйте ціну токена DEFIAI в реальному часі!

Як купити DEFIAI Зацікавлені в додаванні DeFi Agents AI (DEFIAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DEFIAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити DEFIAI на MEXC зараз!

Історія ціни DeFi Agents AI (DEFIAI) Аналіз історії ціни DEFIAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни DEFIAI прямо зараз!

Прогноз ціни DEFIAI Хочете знати, куди рухається DEFIAI? Наша сторінка прогнозу ціни DEFIAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DEFIAI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!