Що таке DeFi Agents AI (DEFIAI)

Запущений у грудні 2024 року, DeFi Agents AI ─ це криптотрейдинговий асистент на основі штучного інтелекту. Проєкт фокусується на наданні трейдерам інструментів для аналізу ринку, автоматизованої торгівлі та оптимізації стратегій. Розроблена міжнародною командою експертів з великим досвідом у сфері ШІ, трейдингу та блокчейну, платформа має на меті спростити торгові процеси, максимізуючи при цьому ефективність та прибутковість. Токен $DEFAI ─ нативний утиліті токен платформи DeFi Agents AI. Він використовується для розблокування преміум-функцій, зокрема просунутих торгових ботів на основі штучного інтелекту, винагород за стейкінг і доступу до персоналізованих торгових стратегій.

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DEFIAI до місцевих валют

1 DEFIAI до VND ₫ 3,1051251 1 DEFIAI до AUD A$ 0,000187705 1 DEFIAI до GBP ￡ 0,000089614 1 DEFIAI до EUR € 0,000106568 1 DEFIAI до USD $ 0,0001211 1 DEFIAI до MYR RM 0,000512253 1 DEFIAI до TRY ₺ 0,004725322 1 DEFIAI до JPY ¥ 0,01748684 1 DEFIAI до RUB ₽ 0,009718275 1 DEFIAI до INR ₹ 0,010337096 1 DEFIAI до IDR Rp 1,985245584 1 DEFIAI до KRW ₩ 0,166574261 1 DEFIAI до PHP ₱ 0,006725894 1 DEFIAI до EGP ￡E. 0,006029569 1 DEFIAI до BRL R$ 0,000684215 1 DEFIAI до CAD C$ 0,000165907 1 DEFIAI до BDT ৳ 0,014783888 1 DEFIAI до NGN ₦ 0,191916858 1 DEFIAI до UAH ₴ 0,005047448 1 DEFIAI до VES Bs 0,0113834 1 DEFIAI до PKR Rs 0,034102971 1 DEFIAI до KZT ₸ 0,061659276 1 DEFIAI до THB ฿ 0,003970869 1 DEFIAI до TWD NT$ 0,003634211 1 DEFIAI до AED د.إ 0,000444437 1 DEFIAI до CHF Fr 0,000099302 1 DEFIAI до HKD HK$ 0,000948213 1 DEFIAI до MAD .د.م 0,001117753 1 DEFIAI до MXN $ 0,002327542

Ресурс DeFi Agents AI

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