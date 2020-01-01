Токеноміка Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Дізнайтеся ключову інформацію про Global DePIN Chain (DEEPSEEK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Перша екосистема ШІ, яка розподіляє потоки прибутку назад у спільноту. Розширення Global DePIN Chain на Chrome: завантажте розширення, підключіть свій пристрій та обладнайте AI Cube. Розширення працює як спосіб збору, пакування та переказу ваших даних. Ринок DePIN Chain – це центр, де компанії, що займаються продажем даних, можуть придбати дані користувача. Процес компенсує користувачам, які продають свої дані. До цих пір технологічні гіганти монополізували доходи, які отримують від своїх користувачів. DePIN Chain переглядає структуру вартості та дозволяє своїм користувачам отримувати вигоду від перегляду даних. Офіційний вебсайт: https://www.depinchain.network/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN Купити DEEPSEEK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Global DePIN Chain (DEEPSEEK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 391,84K $ 391,84K $ 391,84K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 790,00M $ 790,00M $ 790,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,033 $ 0,033 $ 0,033 Історичний мінімум: $ 0,000374776486333226 $ 0,000374776486333226 $ 0,000374776486333226 Поточна ціна: $ 0,000496 $ 0,000496 $ 0,000496 Дізнайтеся більше про ціну Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Токеноміка Global DePIN Chain (DEEPSEEK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Global DePIN Chain (DEEPSEEK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEEPSEEK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEEPSEEK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEEPSEEK, досліджуйте ціну токена DEEPSEEK в реальному часі!

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