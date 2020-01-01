Токеноміка DEB (DEB) Дізнайтеся ключову інформацію про DEB (DEB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DEB (DEB) AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas. Офіційний вебсайт: https://www.anduschain.io/ Whitepaper: https://www.anduschain.io/wp-content/pdf/AndUsChain_whtepaper_ENG.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.anduschain.io/ Купити DEB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DEB (DEB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DEB (DEB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,1695 $ 0,1695 $ 0,1695 Історичний мінімум: $ 0,0010047990098684 $ 0,0010047990098684 $ 0,0010047990098684 Поточна ціна: $ 0,002702 $ 0,002702 $ 0,002702 Дізнайтеся більше про ціну DEB (DEB)

Токеноміка DEB (DEB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DEB (DEB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEB, досліджуйте ціну токена DEB в реальному часі!

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