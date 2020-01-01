Токеноміка Decred (DCR) Дізнайтеся ключову інформацію про Decred (DCR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Decred (DCR) Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community. Офіційний вебсайт: https://decred.org/ Whitepaper: https://docs.decred.org/ Оглядач блокчейну: https://dcrdata.decred.org/ Купити DCR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Decred (DCR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Decred (DCR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 248,58M $ 248,58M $ 248,58M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 16,88M $ 16,88M $ 16,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 309,25M $ 309,25M $ 309,25M Історичний максимум: $ 248,52681 $ 248,52681 $ 248,52681 Історичний мінімум: $ 0,3947960138320923 $ 0,3947960138320923 $ 0,3947960138320923 Поточна ціна: $ 14,726 $ 14,726 $ 14,726 Дізнайтеся більше про ціну Decred (DCR)

Токеноміка Decred (DCR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Decred (DCR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DCR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DCR, досліджуйте ціну токена DCR в реальному часі!

Як купити DCR Зацікавлені в додаванні Decred (DCR) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DCR, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити DCR на MEXC зараз!

Історія ціни Decred (DCR) Аналіз історії ціни DCR допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни DCR прямо зараз!

Прогноз ціни DCR Хочете знати, куди рухається DCR? Наша сторінка прогнозу ціни DCR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DCR зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!