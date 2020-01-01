Токеноміка DecideAI (DCD) Дізнайтеся ключову інформацію про DecideAI (DCD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DecideAI (DCD) DecideAI ─ це новаторська децентралізована екосистема, покликана змінити ландшафт великих мовних моделей (LLM), надаючи пріоритет якості, співпраці та власності. Наша екосистема складається з трьох основних компонентів: Decide Protocol, прозору навчальну платформу, яка координує людський і штучний інтелект для вдосконалення спеціалізованих ВММ; Decide ID ─ унікальна система верифікації, що забезпечує високу якість наданих даних; і Decide Cortex ─ платформа з відкритим вихідним кодом для доступу та обміну попередньо навченими LLM і перевіреними наборами даних. Використовуючи технологію блокчейн для забезпечення конфіденційності та прозорості, DecideAI демократизує доступ до ресурсів ШІ, одночасно винагороджуючи учасників, встановлюючи новий галузевий стандарт для співпраці з відкритим вихідним кодом. Наша місія полягає у створенні інфраструктури ШІ, яка не тільки відрізняється високою продуктивністю, але й захищає конфіденційність користувачів та сприяє розвитку стійкої спеціалізованої робочої сили. Офіційний вебсайт: https://decideai.xyz/ Whitepaper: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions Купити DCD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DecideAI (DCD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DecideAI (DCD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,13M $ 5,13M $ 5,13M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 488,68M $ 488,68M $ 488,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,50M $ 10,50M $ 10,50M Історичний максимум: $ 0,11092 $ 0,11092 $ 0,11092 Історичний мінімум: $ 0,004780263065190912 $ 0,004780263065190912 $ 0,004780263065190912 Поточна ціна: $ 0,0105 $ 0,0105 $ 0,0105 Дізнайтеся більше про ціну DecideAI (DCD)

Токеноміка DecideAI (DCD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DecideAI (DCD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DCD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DCD, досліджуйте ціну токена DCD в реальному часі!

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