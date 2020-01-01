Токеноміка DecideAI (DCD)
Інформація DecideAI (DCD)
DecideAI ─ це новаторська децентралізована екосистема, покликана змінити ландшафт великих мовних моделей (LLM), надаючи пріоритет якості, співпраці та власності. Наша екосистема складається з трьох основних компонентів: Decide Protocol, прозору навчальну платформу, яка координує людський і штучний інтелект для вдосконалення спеціалізованих ВММ; Decide ID ─ унікальна система верифікації, що забезпечує високу якість наданих даних; і Decide Cortex ─ платформа з відкритим вихідним кодом для доступу та обміну попередньо навченими LLM і перевіреними наборами даних. Використовуючи технологію блокчейн для забезпечення конфіденційності та прозорості, DecideAI демократизує доступ до ресурсів ШІ, одночасно винагороджуючи учасників, встановлюючи новий галузевий стандарт для співпраці з відкритим вихідним кодом. Наша місія полягає у створенні інфраструктури ШІ, яка не тільки відрізняється високою продуктивністю, але й захищає конфіденційність користувачів та сприяє розвитку стійкої спеціалізованої робочої сили.
Токеноміка та аналіз ціни DecideAI (DCD)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DecideAI (DCD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка DecideAI (DCD): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки DecideAI (DCD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів DCD, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCD, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 DCD = 0,0105 USD