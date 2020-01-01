Токеноміка DeFi Connect Credit (DCC) Дізнайтеся ключову інформацію про DeFi Connect Credit (DCC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DeFi Connect Credit (DCC) DCC революціонізує децентралізовані фінанси, безперешкодно інтегруючи кредитування під активи реального світу (RWA), кросчейн свопи та автоматизований маркет-мейкінг (AMM) в єдину ефективну платформу. Завдяки інтеграції агентів зі штучним інтелектом, DCC покращує автоматизацію, управління ризиками та прийняття рішень, надаючи користувачам більш розумний та адаптивний досвід торгівлі. Офіційний вебсайт: https://deficonnectcredit.xyz Whitepaper: https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit Оглядач блокчейну: https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439 Купити DCC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DeFi Connect Credit (DCC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DeFi Connect Credit (DCC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0102 $ 0,0102 $ 0,0102 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0000514 $ 0,0000514 $ 0,0000514 Дізнайтеся більше про ціну DeFi Connect Credit (DCC)

Токеноміка DeFi Connect Credit (DCC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DeFi Connect Credit (DCC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DCC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DCC, досліджуйте ціну токена DCC в реальному часі!

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