Токеноміка DeepBrain Chain (DBC) Дізнайтеся ключову інформацію про DeepBrain Chain (DBC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DeepBrain Chain (DBC) DeepBrain Chain — це децентралізована високопродуктивна обчислювальна мережа GPU, яка може нескінченно масштабуватися. Її мета — стати найбільш широко використовуваною обчислювальною інфраструктурою GPU в епоху ШІ та метавсесвіту у всьому світі. Офіційний вебсайт: https://www.deepbrainchain.org/ Whitepaper: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Оглядач блокчейну: https://dbc.subscan.io/ Купити DBC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DeepBrain Chain (DBC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DeepBrain Chain (DBC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,43B $ 5,43B $ 5,43B FDV (повністю розведена вартість): $ 4,87M $ 4,87M $ 4,87M Історичний максимум: $ 0,0085 $ 0,0085 $ 0,0085 Історичний мінімум: $ 0,000353639298356 $ 0,000353639298356 $ 0,000353639298356 Поточна ціна: $ 0,0004867 $ 0,0004867 $ 0,0004867 Дізнайтеся більше про ціну DeepBrain Chain (DBC)

Токеноміка DeepBrain Chain (DBC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DeepBrain Chain (DBC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DBC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DBC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DBC, досліджуйте ціну токена DBC в реальному часі!

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