Яка зараз ціна Darwin?

Живуча ціна Darwin (DARWIN) становить ₴0.0042054113001702864000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Darwin позиціонується на ринку?

Наразі Darwin займає #7041 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴2295529.02985063488000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу DARWIN?

Обсяг токенів у обігу DARWIN становить 545829541.9282829 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Darwin за останню добу?

За останню добу Darwin торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Darwin віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Darwin досяг найвищого значення за всю історію — ₴1.0558295389704146784000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.0035163467401297968000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують DARWIN?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Darwin?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.