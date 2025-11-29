DarkStar — це захоплива кросплатформна космічна гра, що поєднує в собі Web2 та Web3. Це гра на авіаційному рівні, яку дуже легко почати — гравці можуть просто насолоджуватися пригодами через битви, боротьбу з босами, а завдяки режиму автопілота вони можуть використовувати модернізацію космічного корабля, щоб продовжувати участь. Вбудовані системи штучного інтелекту в реальному часі для динамічного ігрового процесу, включаючи місії зі штучним інтелектом та персоналізовані стратегії, дозволяють гравцям отримати унікальний досвід.