Актуальна ціна DarkStar сьогодні становить 0.15177 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DARKSTAR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DARKSTAR на MEXC вже зараз.

Логотип DarkStar

Курс DarkStar (DARKSTAR)

Актуальна ціна 1 DARKSTAR до USD:

Графік ціни DarkStar (DARKSTAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:38:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DarkStar (DARKSTAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Актуальна ціна DarkStar (DARKSTAR) становить $ 0,15177. За останні 24 години DARKSTAR торгувався між мінімумом у $ 0,14311 і максимумом у $ 0,1548, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DARKSTAR становить $ 0,161582695041003, тоді як його історичний мінімум — $ 0,055093699723331745.

Що стосується короткострокових результатів, то DARKSTAR змінився на -0,85% за останню годину, -0,48% за 24 години та на +25,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DarkStar (DARKSTAR)

Поточна ринкова капіталізація DarkStar — $ 44,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,43K. Циркуляційна пропозиція DARKSTAR — 293,33M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 151,77M.

Історія ціни DarkStar (DARKSTAR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на DarkStar за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0007315-0,48%
30 днів$ +0,0397+35,42%
60 днів$ +0,01015+7,16%
90 днів$ +0,14177+1 417,70%
Зміна ціни DarkStar сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DARKSTAR на $ -0,0007315 (-0,48%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DarkStar за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0397 (+35,42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DarkStar за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DARKSTAR змінився на $ +0,01015 (+7,16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DarkStar за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,14177 (+1 417,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DarkStar (DARKSTAR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DarkStar зараз.

Що таке DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar — це захоплива кросплатформна космічна гра, що поєднує в собі Web2 та Web3. Це гра на авіаційному рівні, яку дуже легко почати — гравці можуть просто насолоджуватися пригодами через битви, боротьбу з босами, а завдяки режиму автопілота вони можуть використовувати модернізацію космічного корабля, щоб продовжувати участь. Вбудовані системи штучного інтелекту в реальному часі для динамічного ігрового процесу, включаючи місії зі штучним інтелектом та персоналізовані стратегії, дозволяють гравцям отримати унікальний досвід.

Проєкт DarkStar доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями DarkStar. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу DARKSTAR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про DarkStar у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі DarkStar безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни DarkStar (USD)

Скільки коштуватиме DarkStar (DARKSTAR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DarkStar (DARKSTAR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DarkStar.

Перегляньте прогноз ціни DarkStar вже зараз!

Токеноміка DarkStar (DARKSTAR)

Розуміння токеноміки DarkStar (DARKSTAR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DARKSTAR зараз!

Як купити DarkStar (DARKSTAR)

Шукаєте як купити DarkStar? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати DarkStar на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

DARKSTAR до місцевих валют

1 DarkStar (DARKSTAR) до VND
3 993,82755
1 DarkStar (DARKSTAR) до AUD
A$0,2322081
1 DarkStar (DARKSTAR) до GBP
0,1138275
1 DarkStar (DARKSTAR) до EUR
0,1305222
1 DarkStar (DARKSTAR) до USD
$0,15177
1 DarkStar (DARKSTAR) до MYR
RM0,6404694
1 DarkStar (DARKSTAR) до TRY
6,3819285
1 DarkStar (DARKSTAR) до JPY
¥23,06904
1 DarkStar (DARKSTAR) до ARS
ARS$225,1765959
1 DarkStar (DARKSTAR) до RUB
12,3571134
1 DarkStar (DARKSTAR) до INR
13,3238883
1 DarkStar (DARKSTAR) до IDR
Rp2 529,4989882
1 DarkStar (DARKSTAR) до PHP
8,8997928
1 DarkStar (DARKSTAR) до EGP
￡E.7,2212166
1 DarkStar (DARKSTAR) до BRL
R$0,8165226
1 DarkStar (DARKSTAR) до CAD
C$0,212478
1 DarkStar (DARKSTAR) до BDT
18,546294
1 DarkStar (DARKSTAR) до NGN
221,5614345
1 DarkStar (DARKSTAR) до COP
$592,8515625
1 DarkStar (DARKSTAR) до ZAR
R.2,6301741
1 DarkStar (DARKSTAR) до UAH
6,3424683
1 DarkStar (DARKSTAR) до TZS
T.Sh.377,5369812
1 DarkStar (DARKSTAR) до VES
Bs32,17524
1 DarkStar (DARKSTAR) до CLP
$143,57442
1 DarkStar (DARKSTAR) до PKR
Rs42,8477064
1 DarkStar (DARKSTAR) до KZT
81,4640652
1 DarkStar (DARKSTAR) до THB
฿4,9765383
1 DarkStar (DARKSTAR) до TWD
NT$4,6729983
1 DarkStar (DARKSTAR) до AED
د.إ0,5569959
1 DarkStar (DARKSTAR) до CHF
Fr0,1198983
1 DarkStar (DARKSTAR) до HKD
HK$1,1792529
1 DarkStar (DARKSTAR) до AMD
֏57,9048081
1 DarkStar (DARKSTAR) до MAD
.د.م1,4008371
1 DarkStar (DARKSTAR) до MXN
$2,792568
1 DarkStar (DARKSTAR) до SAR
ريال0,5691375
1 DarkStar (DARKSTAR) до ETB
Br22,9187877
1 DarkStar (DARKSTAR) до KES
KSh19,5570822
1 DarkStar (DARKSTAR) до JOD
د.أ0,10760493
1 DarkStar (DARKSTAR) до PLN
0,5524428
1 DarkStar (DARKSTAR) до RON
лв0,6632349
1 DarkStar (DARKSTAR) до SEK
kr1,4251203
1 DarkStar (DARKSTAR) до BGN
лв0,2549736
1 DarkStar (DARKSTAR) до HUF
Ft50,9977554
1 DarkStar (DARKSTAR) до CZK
3,1780638
1 DarkStar (DARKSTAR) до KWD
د.ك0,04644162
1 DarkStar (DARKSTAR) до ILS
0,4993233
1 DarkStar (DARKSTAR) до BOB
Bs1,0456953
1 DarkStar (DARKSTAR) до AZN
0,258009
1 DarkStar (DARKSTAR) до TJS
SM1,4008371
1 DarkStar (DARKSTAR) до GEL
0,4112967
1 DarkStar (DARKSTAR) до AOA
Kz138,8558907
1 DarkStar (DARKSTAR) до BHD
.د.ب0,05706552
1 DarkStar (DARKSTAR) до BMD
$0,15177
1 DarkStar (DARKSTAR) до DKK
kr0,9758811
1 DarkStar (DARKSTAR) до HNL
L3,9748563
1 DarkStar (DARKSTAR) до MUR
6,9085704
1 DarkStar (DARKSTAR) до NAD
$2,6286564
1 DarkStar (DARKSTAR) до NOK
kr1,5146646
1 DarkStar (DARKSTAR) до NZD
$0,2625621
1 DarkStar (DARKSTAR) до PAB
B/.0,15177
1 DarkStar (DARKSTAR) до PGK
K0,6389517
1 DarkStar (DARKSTAR) до QAR
ر.ق0,5509251
1 DarkStar (DARKSTAR) до RSD
дин.15,3166284
1 DarkStar (DARKSTAR) до UZS
soʻm1 828,5537963
1 DarkStar (DARKSTAR) до ALL
L12,627264
1 DarkStar (DARKSTAR) до ANG
ƒ0,2716683
1 DarkStar (DARKSTAR) до AWG
ƒ0,273186
1 DarkStar (DARKSTAR) до BBD
$0,30354
1 DarkStar (DARKSTAR) до BAM
KM0,2549736
1 DarkStar (DARKSTAR) до BIF
Fr446,35557
1 DarkStar (DARKSTAR) до BND
$0,1957833
1 DarkStar (DARKSTAR) до BSD
$0,15177
1 DarkStar (DARKSTAR) до JMD
$24,2907885
1 DarkStar (DARKSTAR) до KHR
609,5174262
1 DarkStar (DARKSTAR) до KMF
Fr64,35048
1 DarkStar (DARKSTAR) до LAK
3 299,3477601
1 DarkStar (DARKSTAR) до LKR
රු45,9347082
1 DarkStar (DARKSTAR) до MDL
L2,5679484
1 DarkStar (DARKSTAR) до MGA
Ar677,5437756
1 DarkStar (DARKSTAR) до MOP
P1,2111246
1 DarkStar (DARKSTAR) до MVR
2,322081
1 DarkStar (DARKSTAR) до MWK
MK262,577277
1 DarkStar (DARKSTAR) до MZN
MT9,6996207
1 DarkStar (DARKSTAR) до NPR
रु21,2736009
1 DarkStar (DARKSTAR) до PYG
1 068,76434
1 DarkStar (DARKSTAR) до RWF
Fr219,91473
1 DarkStar (DARKSTAR) до SBD
$1,2475494
1 DarkStar (DARKSTAR) до SCR
2,0959437
1 DarkStar (DARKSTAR) до SRD
$6,0237513
1 DarkStar (DARKSTAR) до SVC
$1,3234344
1 DarkStar (DARKSTAR) до SZL
L2,6271387
1 DarkStar (DARKSTAR) до TMT
m0,531195
1 DarkStar (DARKSTAR) до TND
د.ت0,4446861
1 DarkStar (DARKSTAR) до TTD
$1,0259652
1 DarkStar (DARKSTAR) до UGX
Sh528,76668
1 DarkStar (DARKSTAR) до XAF
Fr85,59828
1 DarkStar (DARKSTAR) до XCD
$0,409779
1 DarkStar (DARKSTAR) до XOF
Fr85,59828
1 DarkStar (DARKSTAR) до XPF
Fr15,48054
1 DarkStar (DARKSTAR) до BWP
P2,0291649
1 DarkStar (DARKSTAR) до BZD
$0,30354
1 DarkStar (DARKSTAR) до CVE
$14,402973
1 DarkStar (DARKSTAR) до DJF
Fr26,86329
1 DarkStar (DARKSTAR) до DOP
$9,6647136
1 DarkStar (DARKSTAR) до DZD
د.ج19,745277
1 DarkStar (DARKSTAR) до FJD
$0,3475533
1 DarkStar (DARKSTAR) до GNF
Fr1 308,2574
1 DarkStar (DARKSTAR) до GTQ
Q1,1595228
1 DarkStar (DARKSTAR) до GYD
$31,6637751
1 DarkStar (DARKSTAR) до ISK
kr18,51594

Щоб дізнатися більше про DarkStar, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDarkStar
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про DarkStar

Скільки сьогодні коштує DarkStar (DARKSTAR)?
Актуальна ціна DARKSTAR у USD становить 0,15177 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DARKSTAR до USD?
Поточна ціна DARKSTAR до USD — $ 0,15177. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DarkStar?
Ринкова капіталізація DARKSTAR — $ 44,52M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DARKSTAR?
Циркуляційна пропозиція DARKSTAR — 293,33M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DARKSTAR?
DARKSTAR досяг історичної максимальної ціни у 0,161582695041003 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DARKSTAR?
Історична мінімальна ціна DARKSTAR становила 0,055093699723331745 USD.
Який обсяг торгівлі DARKSTAR?
Актуальний обсяг торгівлі DARKSTAR за 24 години — $ 53,43K USD.
Чи підніметься ціна DARKSTAR цього року?
DARKSTAR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DARKSTAR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:38:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DarkStar (DARKSTAR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

