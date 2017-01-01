Токеноміка DAO Maker (DAO) Дізнайтеся ключову інформацію про DAO Maker (DAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DAO Maker (DAO) DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Офіційний вебсайт: https://daomaker.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Купити DAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DAO Maker (DAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DAO Maker (DAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,06M $ 23,06M $ 23,06M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 197,24M $ 197,24M $ 197,24M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 19,98 $ 19,98 $ 19,98 Історичний мінімум: $ 0,10402367680053178 $ 0,10402367680053178 $ 0,10402367680053178 Поточна ціна: $ 0,1169 $ 0,1169 $ 0,1169 Дізнайтеся більше про ціну DAO Maker (DAO)

Токеноміка DAO Maker (DAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DAO Maker (DAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DAO, досліджуйте ціну токена DAO в реальному часі!

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