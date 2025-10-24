Актуальна ціна Cycle Network сьогодні становить 0.02575 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CYC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CYC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cycle Network сьогодні становить 0.02575 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CYC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CYC на MEXC вже зараз.

Логотип Cycle Network

Курс Cycle Network (CYC)

Актуальна ціна 1 CYC до USD:

$0,02572
$0,02572$0,02572
+0,42%1D
USD
Графік ціни Cycle Network (CYC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:37:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cycle Network (CYC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02525
$ 0,02525$ 0,02525
Мін. за 24 год
$ 0,02632
$ 0,02632$ 0,02632
Макс. за 24 год

$ 0,02525
$ 0,02525$ 0,02525

$ 0,02632
$ 0,02632$ 0,02632

$ 0,1190066848445152
$ 0,1190066848445152$ 0,1190066848445152

$ 0,025305918698313595
$ 0,025305918698313595$ 0,025305918698313595

-1,65%

+0,42%

-5,72%

-5,72%

Актуальна ціна Cycle Network (CYC) становить $ 0,02575. За останні 24 години CYC торгувався між мінімумом у $ 0,02525 і максимумом у $ 0,02632, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CYC становить $ 0,1190066848445152, тоді як його історичний мінімум — $ 0,025305918698313595.

Що стосується короткострокових результатів, то CYC змінився на -1,65% за останню годину, +0,42% за 24 години та на -5,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cycle Network (CYC)

No.1531

$ 3,96M
$ 3,96M$ 3,96M

$ 38,09K
$ 38,09K$ 38,09K

$ 25,75M
$ 25,75M$ 25,75M

153,70M
153,70M 153,70M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

15,37%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Cycle Network — $ 3,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 38,09K. Циркуляційна пропозиція CYC — 153,70M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,75M.

Історія ціни Cycle Network (CYC) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Cycle Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0001076+0,42%
30 днів$ -0,0186-41,94%
60 днів$ -0,05631-68,63%
90 днів$ +0,00575+28,75%
Зміна ціни Cycle Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CYC на $ +0,0001076 (+0,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cycle Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0186 (-41,94%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cycle Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CYC змінився на $ -0,05631 (-68,63%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cycle Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00575 (+28,75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cycle Network (CYC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cycle Network зараз.

Що таке Cycle Network (CYC)

Cycle Network створює універсальний рівень розрахунку та мережу ліквідності без мостів для всієї блокчейн-екосистеми. Проєкт інкубовано YZi Labs та профінансовано Vertex Ventures (провідний інвестор, дочірній фонд Temasek Holdings).

Проєкт Cycle Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Cycle Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CYC, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Cycle Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Cycle Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Cycle Network (USD)

Скільки коштуватиме Cycle Network (CYC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cycle Network (CYC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cycle Network.

Перегляньте прогноз ціни Cycle Network вже зараз!

Токеноміка Cycle Network (CYC)

Розуміння токеноміки Cycle Network (CYC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CYC зараз!

Як купити Cycle Network (CYC)

Шукаєте як купити Cycle Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Cycle Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CYC до місцевих валют

1 Cycle Network (CYC) до VND
677,61125
1 Cycle Network (CYC) до AUD
A$0,0393975
1 Cycle Network (CYC) до GBP
0,0193125
1 Cycle Network (CYC) до EUR
0,022145
1 Cycle Network (CYC) до USD
$0,02575
1 Cycle Network (CYC) до MYR
RM0,108665
1 Cycle Network (CYC) до TRY
1,0827875
1 Cycle Network (CYC) до JPY
¥3,914
1 Cycle Network (CYC) до ARS
ARS$38,2045025
1 Cycle Network (CYC) до RUB
2,096565
1 Cycle Network (CYC) до INR
2,2605925
1 Cycle Network (CYC) до IDR
Rp429,166495
1 Cycle Network (CYC) до PHP
1,50998
1 Cycle Network (CYC) до EGP
￡E.1,225185
1 Cycle Network (CYC) до BRL
R$0,138535
1 Cycle Network (CYC) до CAD
C$0,03605
1 Cycle Network (CYC) до BDT
3,14665
1 Cycle Network (CYC) до NGN
37,5911375
1 Cycle Network (CYC) до COP
$100,5859375
1 Cycle Network (CYC) до ZAR
R.0,4462475
1 Cycle Network (CYC) до UAH
1,0760925
1 Cycle Network (CYC) до TZS
T.Sh.64,05467
1 Cycle Network (CYC) до VES
Bs5,459
1 Cycle Network (CYC) до CLP
$24,3595
1 Cycle Network (CYC) до PKR
Rs7,26974
1 Cycle Network (CYC) до KZT
13,82157
1 Cycle Network (CYC) до THB
฿0,8443425
1 Cycle Network (CYC) до TWD
NT$0,7928425
1 Cycle Network (CYC) до AED
د.إ0,0945025
1 Cycle Network (CYC) до CHF
Fr0,0203425
1 Cycle Network (CYC) до HKD
HK$0,2000775
1 Cycle Network (CYC) до AMD
֏9,8243975
1 Cycle Network (CYC) до MAD
.د.م0,2376725
1 Cycle Network (CYC) до MXN
$0,4738
1 Cycle Network (CYC) до SAR
ريال0,0965625
1 Cycle Network (CYC) до ETB
Br3,8885075
1 Cycle Network (CYC) до KES
KSh3,318145
1 Cycle Network (CYC) до JOD
د.أ0,01825675
1 Cycle Network (CYC) до PLN
0,09373
1 Cycle Network (CYC) до RON
лв0,1125275
1 Cycle Network (CYC) до SEK
kr0,2417925
1 Cycle Network (CYC) до BGN
лв0,04326
1 Cycle Network (CYC) до HUF
Ft8,652515
1 Cycle Network (CYC) до CZK
0,539205
1 Cycle Network (CYC) до KWD
د.ك0,0078795
1 Cycle Network (CYC) до ILS
0,0847175
1 Cycle Network (CYC) до BOB
Bs0,1774175
1 Cycle Network (CYC) до AZN
0,043775
1 Cycle Network (CYC) до TJS
SM0,2376725
1 Cycle Network (CYC) до GEL
0,0697825
1 Cycle Network (CYC) до AOA
Kz23,5589325
1 Cycle Network (CYC) до BHD
.د.ب0,009682
1 Cycle Network (CYC) до BMD
$0,02575
1 Cycle Network (CYC) до DKK
kr0,1655725
1 Cycle Network (CYC) до HNL
L0,6743925
1 Cycle Network (CYC) до MUR
1,17214
1 Cycle Network (CYC) до NAD
$0,44599
1 Cycle Network (CYC) до NOK
kr0,256985
1 Cycle Network (CYC) до NZD
$0,0445475
1 Cycle Network (CYC) до PAB
B/.0,02575
1 Cycle Network (CYC) до PGK
K0,1084075
1 Cycle Network (CYC) до QAR
ر.ق0,0934725
1 Cycle Network (CYC) до RSD
дин.2,59869
1 Cycle Network (CYC) до UZS
soʻm310,2408925
1 Cycle Network (CYC) до ALL
L2,1424
1 Cycle Network (CYC) до ANG
ƒ0,0460925
1 Cycle Network (CYC) до AWG
ƒ0,04635
1 Cycle Network (CYC) до BBD
$0,0515
1 Cycle Network (CYC) до BAM
KM0,04326
1 Cycle Network (CYC) до BIF
Fr75,73075
1 Cycle Network (CYC) до BND
$0,0332175
1 Cycle Network (CYC) до BSD
$0,02575
1 Cycle Network (CYC) до JMD
$4,1212875
1 Cycle Network (CYC) до KHR
103,413545
1 Cycle Network (CYC) до KMF
Fr10,918
1 Cycle Network (CYC) до LAK
559,7825975
1 Cycle Network (CYC) до LKR
රු7,793495
1 Cycle Network (CYC) до MDL
L0,43569
1 Cycle Network (CYC) до MGA
Ar114,95521
1 Cycle Network (CYC) до MOP
P0,205485
1 Cycle Network (CYC) до MVR
0,393975
1 Cycle Network (CYC) до MWK
MK44,550075
1 Cycle Network (CYC) до MZN
MT1,6456825
1 Cycle Network (CYC) до NPR
रु3,6093775
1 Cycle Network (CYC) до PYG
181,3315
1 Cycle Network (CYC) до RWF
Fr37,31175
1 Cycle Network (CYC) до SBD
$0,211665
1 Cycle Network (CYC) до SCR
0,3556075
1 Cycle Network (CYC) до SRD
$1,0220175
1 Cycle Network (CYC) до SVC
$0,22454
1 Cycle Network (CYC) до SZL
L0,4457325
1 Cycle Network (CYC) до TMT
m0,090125
1 Cycle Network (CYC) до TND
د.ت0,0754475
1 Cycle Network (CYC) до TTD
$0,17407
1 Cycle Network (CYC) до UGX
Sh89,713
1 Cycle Network (CYC) до XAF
Fr14,523
1 Cycle Network (CYC) до XCD
$0,069525
1 Cycle Network (CYC) до XOF
Fr14,523
1 Cycle Network (CYC) до XPF
Fr2,6265
1 Cycle Network (CYC) до BWP
P0,3442775
1 Cycle Network (CYC) до BZD
$0,0515
1 Cycle Network (CYC) до CVE
$2,443675
1 Cycle Network (CYC) до DJF
Fr4,55775
1 Cycle Network (CYC) до DOP
$1,63976
1 Cycle Network (CYC) до DZD
د.ج3,350075
1 Cycle Network (CYC) до FJD
$0,0589675
1 Cycle Network (CYC) до GNF
Fr221,965
1 Cycle Network (CYC) до GTQ
Q0,19673
1 Cycle Network (CYC) до GYD
$5,3722225
1 Cycle Network (CYC) до ISK
kr3,1415

Люди також запитують: Інші запитання про Cycle Network

Скільки сьогодні коштує Cycle Network (CYC)?
Актуальна ціна CYC у USD становить 0,02575 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CYC до USD?
Поточна ціна CYC до USD — $ 0,02575. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cycle Network?
Ринкова капіталізація CYC — $ 3,96M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CYC?
Циркуляційна пропозиція CYC — 153,70M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CYC?
CYC досяг історичної максимальної ціни у 0,1190066848445152 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CYC?
Історична мінімальна ціна CYC становила 0,025305918698313595 USD.
Який обсяг торгівлі CYC?
Актуальний обсяг торгівлі CYC за 24 години — $ 38,09K USD.
Чи підніметься ціна CYC цього року?
CYC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CYC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:37:32 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

