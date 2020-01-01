Токеноміка Covalent X Token (CXT) Дізнайтеся ключову інформацію про Covalent X Token (CXT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Covalent X Token (CXT) Офіційний вебсайт: https://www.covalenthq.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d Купити CXT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Covalent X Token (CXT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Covalent X Token (CXT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,61M $ 22,61M $ 22,61M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 974,89M $ 974,89M $ 974,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,19M $ 23,19M $ 23,19M Історичний максимум: $ 0,186 $ 0,186 $ 0,186 Історичний мінімум: $ 0,022540025208507328 $ 0,022540025208507328 $ 0,022540025208507328 Поточна ціна: $ 0,02319 $ 0,02319 $ 0,02319 Дізнайтеся більше про ціну Covalent X Token (CXT)

Токеноміка Covalent X Token (CXT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Covalent X Token (CXT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CXT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CXT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CXT, досліджуйте ціну токена CXT в реальному часі!

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