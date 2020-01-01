Токеноміка Covalent X Token (CXT)

Токеноміка Covalent X Token (CXT)

Дізнайтеся ключову інформацію про Covalent X Token (CXT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Covalent X Token (CXT)

Офіційний вебсайт:
https://www.covalenthq.com/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d

Токеноміка та аналіз ціни Covalent X Token (CXT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Covalent X Token (CXT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 22,61M
$ 22,61M$ 22,61M
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 974,89M
$ 974,89M$ 974,89M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 23,19M
$ 23,19M$ 23,19M
Історичний максимум:
$ 0,186
$ 0,186$ 0,186
Історичний мінімум:
$ 0,022540025208507328
$ 0,022540025208507328$ 0,022540025208507328
Поточна ціна:
$ 0,02319
$ 0,02319$ 0,02319

Токеноміка Covalent X Token (CXT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Covalent X Token (CXT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CXT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CXT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CXT, досліджуйте ціну токена CXT в реальному часі!

Як купити CXT

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Історія ціни Covalent X Token (CXT)

Аналіз історії ціни CXT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни CXT

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.