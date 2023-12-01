Токеноміка Coinweb (CWEB) Дізнайтеся ключову інформацію про Coinweb (CWEB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coinweb (CWEB) Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Офіційний вебсайт: https://www.coinweb.io Whitepaper: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.coinweb.io/ Купити CWEB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coinweb (CWEB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coinweb (CWEB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,78M $ 6,78M $ 6,78M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 2,39B $ 2,39B $ 2,39B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,25647 $ 0,25647 $ 0,25647 Історичний мінімум: $ 0,002591508009333228 $ 0,002591508009333228 $ 0,002591508009333228 Поточна ціна: $ 0,002837 $ 0,002837 $ 0,002837 Дізнайтеся більше про ціну Coinweb (CWEB)

Токеноміка Coinweb (CWEB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coinweb (CWEB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CWEB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CWEB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CWEB, досліджуйте ціну токена CWEB в реальному часі!

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