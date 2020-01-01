Токеноміка Chris World Asset (CWA) Дізнайтеся ключову інформацію про Chris World Asset (CWA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chris World Asset (CWA) Проєкт CWA докорінно змінює індустрію дозвілля, поєднуючи передові технології. Він використовує безпеку та прозорість блокчейну для вирішення проблем конфіденційності під час бронювання гольфу, скрингольфу, курортів і житла. Офіційний вебсайт: https://chrisworldasset.com/ Оглядач блокчейну: https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd Купити CWA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chris World Asset (CWA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chris World Asset (CWA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 3,66M $ 3,66M $ 3,66M Історичний максимум: $ 0,55 $ 0,55 $ 0,55 Історичний мінімум: $ 0,002007648644318652 $ 0,002007648644318652 $ 0,002007648644318652 Поточна ціна: $ 0,006097 $ 0,006097 $ 0,006097 Дізнайтеся більше про ціну Chris World Asset (CWA)

Токеноміка Chris World Asset (CWA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chris World Asset (CWA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CWA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CWA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CWA, досліджуйте ціну токена CWA в реальному часі!

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