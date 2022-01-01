Токеноміка CultDAO (CULTDAO) Дізнайтеся ключову інформацію про CultDAO (CULTDAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CultDAO (CULTDAO) CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Офіційний вебсайт: https://cultdao.io Whitepaper: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Купити CULTDAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CultDAO (CULTDAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CultDAO (CULTDAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,97M $ 13,97M $ 13,97M Загальна пропозиція: $ 6,67T $ 6,67T $ 6,67T Циркуляційна пропозиція: $ 4,32T $ 4,32T $ 4,32T FDV (повністю розведена вартість): $ 21,57M $ 21,57M $ 21,57M Історичний максимум: $ 0,000075 $ 0,000075 $ 0,000075 Історичний мінімум: $ 0,000000148125207036 $ 0,000000148125207036 $ 0,000000148125207036 Поточна ціна: $ 0,0000032352 $ 0,0000032352 $ 0,0000032352 Дізнайтеся більше про ціну CultDAO (CULTDAO)

Токеноміка CultDAO (CULTDAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CultDAO (CULTDAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CULTDAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CULTDAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CULTDAO, досліджуйте ціну токена CULTDAO в реальному часі!

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