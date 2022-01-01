Токеноміка CultDAO (CULTDAO)

Токеноміка CultDAO (CULTDAO)

Дізнайтеся ключову інформацію про CultDAO (CULTDAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація CultDAO (CULTDAO)

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Офіційний вебсайт:
https://cultdao.io
Whitepaper:
https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13

Токеноміка та аналіз ціни CultDAO (CULTDAO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CultDAO (CULTDAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 13,97M
$ 13,97M$ 13,97M
Загальна пропозиція:
$ 6,67T
$ 6,67T$ 6,67T
Циркуляційна пропозиція:
$ 4,32T
$ 4,32T$ 4,32T
FDV (повністю розведена вартість):
$ 21,57M
$ 21,57M$ 21,57M
Історичний максимум:
$ 0,000075
$ 0,000075$ 0,000075
Історичний мінімум:
$ 0,000000148125207036
$ 0,000000148125207036$ 0,000000148125207036
Поточна ціна:
$ 0,0000032352
$ 0,0000032352$ 0,0000032352

Токеноміка CultDAO (CULTDAO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки CultDAO (CULTDAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CULTDAO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CULTDAO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CULTDAO, досліджуйте ціну токена CULTDAO в реальному часі!

Як купити CULTDAO

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Історія ціни CultDAO (CULTDAO)

Аналіз історії ціни CULTDAO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни CULTDAO

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.