Токеноміка Milady Cult (CULT) Дізнайтеся ключову інформацію про Milady Cult (CULT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Milady Cult (CULT) CULT – це мемкоїн. Офіційний вебсайт: https://cult.inc/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Купити CULT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Milady Cult (CULT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Milady Cult (CULT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 46,09M $ 46,09M $ 46,09M Історичний максимум: $ 0,00899 $ 0,00899 $ 0,00899 Історичний мінімум: $ 0,00040895745274404 $ 0,00040895745274404 $ 0,00040895745274404 Поточна ціна: $ 0,0004609 $ 0,0004609 $ 0,0004609 Дізнайтеся більше про ціну Milady Cult (CULT)

Токеноміка Milady Cult (CULT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Milady Cult (CULT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CULT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CULT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CULT, досліджуйте ціну токена CULT в реальному часі!

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