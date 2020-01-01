Токеноміка Chain Talk Daily (CTD) Дізнайтеся ключову інформацію про Chain Talk Daily (CTD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chain Talk Daily (CTD) Chain Talk Daily – це серія передач на тему BSC, в якій CZ і He Yi у захопливій формі розповідають про новини та концепції блокчейну. Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x7f890a4a575558307826C82e4cb6E671f3178bfc Купити CTD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chain Talk Daily (CTD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chain Talk Daily (CTD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,004441 $ 0,004441 $ 0,004441 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0001734 $ 0,0001734 $ 0,0001734 Дізнайтеся більше про ціну Chain Talk Daily (CTD)

Токеноміка Chain Talk Daily (CTD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chain Talk Daily (CTD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CTD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CTD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CTD, досліджуйте ціну токена CTD в реальному часі!

Як купити CTD Зацікавлені в додаванні Chain Talk Daily (CTD) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі CTD, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити CTD на MEXC зараз!

Історія ціни Chain Talk Daily (CTD) Аналіз історії ціни CTD допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни CTD прямо зараз!

Прогноз ціни CTD Хочете знати, куди рухається CTD? Наша сторінка прогнозу ціни CTD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CTD зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!