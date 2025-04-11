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Поточна ціна Chain Talk Daily (CTD)

USD

Графік ціни Chain Talk Daily (CTD) в реальному часі

$0.002726
$0.002726$0.002726
-6.57%(1D)

Дані та інформація про ціну CTD в реальному часі

Поточна ціна Chain Talk Daily (CTD) сьогодні становить 0.002735 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна CTD у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Chain Talk Daily:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 103.96K USD
- Зміна ціни Chain Talk Daily протягом дня – -6.57%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники CTDUSD

Відстежуйте зміни ціни на Chain Talk Daily за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00019169-6.56%
30 днів$ +0.001735+173.50%
60 днів$ +0.001735+173.50%
90 днів$ +0.001735+173.50%
Зміна ціни Chain Talk Daily сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CTD на $ -0.00019169 (-6.56%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Chain Talk Daily за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.001735 (+173.50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Chain Talk Daily за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CTD змінився на $ +0.001735 (+173.50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Chain Talk Daily за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.001735 (+173.50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну CTD

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Chain Talk Daily: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0023
$ 0.0023$ 0.0023

$ 0.00387
$ 0.00387$ 0.00387

$ 0.004441
$ 0.004441$ 0.004441

-5.14%

-6.56%

+24.65%

Ринкова інформація CTD

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 103.96K
$ 103.96K$ 103.96K

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Що таке Chain Talk Daily (CTD)

Chain Talk Daily – це серія передач на тему BSC, в якій CZ і He Yi у захопливій формі розповідають про новини та концепції блокчейну.

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Прогноз ціни Chain Talk Daily

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Chain Talk Daily, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна CTD? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Chain Talk Daily.

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Відстеження траєкторії ціни CTD надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії CTD. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Chain Talk Daily.

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CTD до місцевих валют

1 CTD до VND
70.128135
1 CTD до AUD
A$0.00434865
1 CTD до GBP
0.0020786
1 CTD до EUR
0.0024068
1 CTD до USD
$0.002735
1 CTD до MYR
RM0.0120887
1 CTD до TRY
0.1040941
1 CTD до JPY
¥0.39255455
1 CTD до RUB
0.2276067
1 CTD до INR
0.2354288
1 CTD до IDR
Rp45.5833151
1 CTD до KRW
3.88493075
1 CTD до PHP
0.1563873
1 CTD до EGP
￡E.0.1403055
1 CTD до BRL
R$0.0160271
1 CTD до CAD
C$0.0037743
1 CTD до BDT
0.33238455
1 CTD до NGN
4.3689984
1 CTD до UAH
0.113229
1 CTD до VES
Bs0.194185
1 CTD до PKR
Rs0.7669487
1 CTD до KZT
1.41342065
1 CTD до THB
฿0.09154045
1 CTD до TWD
NT$0.08853195
1 CTD до AED
د.إ0.01003745
1 CTD до CHF
Fr0.00221535
1 CTD до HKD
HK$0.02119625
1 CTD до MAD
.د.م0.0254355
1 CTD до MXN
$0.05560255

Ресурс Chain Talk Daily

Щоб дізнатися більше про Chain Talk Daily, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтChain Talk Daily
Оглядач блокчейну

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CTD
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1 CTD = 0.002735 USD

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CTDUSDT
$0.002735
$0.002735$0.002735
-0.30%

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