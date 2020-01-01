Токеноміка Cross The Ages (CTA) Дізнайтеся ключову інформацію про Cross The Ages (CTA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cross The Ages (CTA) Cross The Ages – це, перш за все, мультимедійна інтелектуальна власність (ІВ), заснована на футуристичній фентезі та науково-фантастичній епічній розповіді, яка є основою екосистеми, що поєднує віртуальний та реальний світи. Екосистема CTA включає ігри, кіберспорт, анімацію, колекційні предмети, а також засновану на іграх інвестиційну модель, в рамках якої інвестиції в ігровий віртуальний світ Artellium можуть бути використані для переходу на відновлювані джерела енергії шляхом виробництва чистої енергії в реальному світі. Офіційний вебсайт: https://www.crosstheages.com/ Whitepaper: https://whitepaper.crosstheages.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x90685e300A4c4532EFCeFE91202DfE1Dfd572F47 Купити CTA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cross The Ages (CTA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cross The Ages (CTA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,46M $ 29,46M $ 29,46M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 29,46M $ 29,46M $ 29,46M Історичний максимум: $ 0,4637 $ 0,4637 $ 0,4637 Історичний мінімум: $ 0,01308060535556775 $ 0,01308060535556775 $ 0,01308060535556775 Поточна ціна: $ 0,05891 $ 0,05891 $ 0,05891 Дізнайтеся більше про ціну Cross The Ages (CTA)

Токеноміка Cross The Ages (CTA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cross The Ages (CTA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CTA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CTA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CTA, досліджуйте ціну токена CTA в реальному часі!

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