Токеноміка Crypto Allstars (CSTARS) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto Allstars (CSTARS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto Allstars (CSTARS) Crypto Allstars представляє Meme Vault, який об'єднує всі мемкоїни в єдину платформу для стейкінгу з високими винагородами. Інноваційний Meme Index пропонує спрощений, інклюзивний підхід, що дозволяє користувачам здійснювати стейкінг різних мемкоїнів, отримуючи переваги від уніфікованого зростання. Після успішного попереднього продажу токен $STARS очолить нову хвилю інновацій в екосистемі мемкоїнів. Приєднуйтесь до руху і відчуйте майбутнє об'єднання мемкоїнів! Офіційний вебсайт: https://cryptoallstars.io/ Whitepaper: https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5 Купити CSTARS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto Allstars (CSTARS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto Allstars (CSTARS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Загальна пропозиція: $ 42,07B $ 42,07B $ 42,07B Циркуляційна пропозиція: $ 42,07B $ 42,07B $ 42,07B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Історичний максимум: $ 0,000595 $ 0,000595 $ 0,000595 Історичний мінімум: $ 0,000036992760386762 $ 0,000036992760386762 $ 0,000036992760386762 Поточна ціна: $ 0,00003789 $ 0,00003789 $ 0,00003789 Дізнайтеся більше про ціну Crypto Allstars (CSTARS)

Токеноміка Crypto Allstars (CSTARS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto Allstars (CSTARS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CSTARS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CSTARS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CSTARS, досліджуйте ціну токена CSTARS в реальному часі!

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