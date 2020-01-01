Токеноміка Crypto Allstars (CSTARS)
Інформація Crypto Allstars (CSTARS)
Crypto Allstars представляє Meme Vault, який об'єднує всі мемкоїни в єдину платформу для стейкінгу з високими винагородами. Інноваційний Meme Index пропонує спрощений, інклюзивний підхід, що дозволяє користувачам здійснювати стейкінг різних мемкоїнів, отримуючи переваги від уніфікованого зростання. Після успішного попереднього продажу токен $STARS очолить нову хвилю інновацій в екосистемі мемкоїнів. Приєднуйтесь до руху і відчуйте майбутнє об'єднання мемкоїнів!
Токеноміка та аналіз ціни Crypto Allstars (CSTARS)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto Allstars (CSTARS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Crypto Allstars (CSTARS): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Crypto Allstars (CSTARS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів CSTARS, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CSTARS, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Історія ціни Crypto Allstars (CSTARS)
Аналіз історії ціни CSTARS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни CSTARS
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 CSTARS = 0,00003789 USD