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Поточна ціна Crypto AI (CRYPTOAI)

USD

Графік ціни Crypto AI (CRYPTOAI) в реальному часі

$0.000399
$0.000399$0.000399
-92.19%(1D)

Дані та інформація про ціну CRYPTOAI в реальному часі

Поточна ціна Crypto AI (CRYPTOAI) сьогодні становить 0.000399 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна CRYPTOAI у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Crypto AI:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 222.91K USD
- Зміна ціни Crypto AI протягом дня – -92.19%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники CRYPTOAIUSD

Відстежуйте зміни ціни на Crypto AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.004709835-92.19%
30 днів$ -0.001601-80.05%
60 днів$ -0.001601-80.05%
90 днів$ -0.001601-80.05%
Зміна ціни Crypto AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CRYPTOAI на $ -0.004709835 (-92.19%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Crypto AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.001601 (-80.05%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Crypto AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CRYPTOAI змінився на $ -0.001601 (-80.05%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Crypto AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.001601 (-80.05%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну CRYPTOAI

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Crypto AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0003791
$ 0.0003791$ 0.0003791

$ 0.00637
$ 0.00637$ 0.00637

$ 0.011526
$ 0.011526$ 0.011526

-12.12%

-92.19%

-80.05%

Ринкова інформація CRYPTOAI

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 222.91K
$ 222.91K$ 222.91K

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Що таке Crypto AI (CRYPTOAI)

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CRYPTOAI до місцевих валют

1 CRYPTOAI до VND
10.230759
1 CRYPTOAI до AUD
A$0.00063441
1 CRYPTOAI до GBP
0.00030324
1 CRYPTOAI до EUR
0.00035112
1 CRYPTOAI до USD
$0.000399
1 CRYPTOAI до MYR
RM0.00176358
1 CRYPTOAI до TRY
0.01518594
1 CRYPTOAI до JPY
¥0.05726847
1 CRYPTOAI до RUB
0.03320478
1 CRYPTOAI до INR
0.03434592
1 CRYPTOAI до IDR
Rp6.64999734
1 CRYPTOAI до KRW
0.56675955
1 CRYPTOAI до PHP
0.02281482
1 CRYPTOAI до EGP
￡E.0.0204687
1 CRYPTOAI до BRL
R$0.00233814
1 CRYPTOAI до CAD
C$0.00055062
1 CRYPTOAI до BDT
0.04849047
1 CRYPTOAI до NGN
0.63737856
1 CRYPTOAI до UAH
0.0165186
1 CRYPTOAI до VES
Bs0.028329
1 CRYPTOAI до PKR
Rs0.11188758
1 CRYPTOAI до KZT
0.20619921
1 CRYPTOAI до THB
฿0.01335453
1 CRYPTOAI до TWD
NT$0.01291563
1 CRYPTOAI до AED
د.إ0.00146433
1 CRYPTOAI до CHF
Fr0.00032319
1 CRYPTOAI до HKD
HK$0.00309225
1 CRYPTOAI до MAD
.د.م0.0037107
1 CRYPTOAI до MXN
$0.00811167

Ресурс Crypto AI

Щоб дізнатися більше про Crypto AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCrypto AI
Оглядач блокчейну

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CRYPTOAI
USD

1 CRYPTOAI = 0.000399 USD

Торгівля

CRYPTOAIUSDT
$0.000399
$0.000399$0.000399
-92.13%

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