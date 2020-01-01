Токеноміка Crust Network (CRU) Дізнайтеся ключову інформацію про Crust Network (CRU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crust Network (CRU) Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Офіційний вебсайт: https://www.crust.network/ Whitepaper: https://wiki.crust.network/en Оглядач блокчейну: https://crust.subscan.io/ Купити CRU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crust Network (CRU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crust Network (CRU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 975,56K $ 975,56K $ 975,56K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 14,14M $ 14,14M $ 14,14M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 Історичний мінімум: $ 0,06390712989688724 $ 0,06390712989688724 $ 0,06390712989688724 Поточна ціна: $ 0,069 $ 0,069 $ 0,069 Дізнайтеся більше про ціну Crust Network (CRU)

Токеноміка Crust Network (CRU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crust Network (CRU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRU, досліджуйте ціну токена CRU в реальному часі!

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