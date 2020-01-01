Токеноміка CRTAI NETWORK (CRTAI) Дізнайтеся ключову інформацію про CRTAI NETWORK (CRTAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CRTAI NETWORK (CRTAI) CRTAI NETWORK — це проєкт, який ставить перед собою мету надати інноваційні рішення, використовуючи потужність штучного інтелекту (ШІ) та блокчейн-технологій. Цей проєкт працює в різних сферах, таких як децентралізовані фінанси (DeFi), торгові боти на основі ШІ, системи стейкінгу та зручні чат-боти на основі ШІ. Офіційний вебсайт: http://crtainetwork.com Whitepaper: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da Купити CRTAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CRTAI NETWORK (CRTAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CRTAI NETWORK (CRTAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 137,84K $ 137,84K $ 137,84K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 352,90M $ 352,90M $ 352,90M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0193 $ 0,0193 $ 0,0193 Історичний мінімум: $ 0,000361441758923772 $ 0,000361441758923772 $ 0,000361441758923772 Поточна ціна: $ 0,0003906 $ 0,0003906 $ 0,0003906 Дізнайтеся більше про ціну CRTAI NETWORK (CRTAI)

Токеноміка CRTAI NETWORK (CRTAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CRTAI NETWORK (CRTAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRTAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRTAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRTAI, досліджуйте ціну токена CRTAI в реальному часі!

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