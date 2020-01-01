Токеноміка CRTAI NETWORK (CRTAI)
Інформація CRTAI NETWORK (CRTAI)
CRTAI NETWORK — це проєкт, який ставить перед собою мету надати інноваційні рішення, використовуючи потужність штучного інтелекту (ШІ) та блокчейн-технологій. Цей проєкт працює в різних сферах, таких як децентралізовані фінанси (DeFi), торгові боти на основі ШІ, системи стейкінгу та зручні чат-боти на основі ШІ.
Токеноміка та аналіз ціни CRTAI NETWORK (CRTAI)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CRTAI NETWORK (CRTAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка CRTAI NETWORK (CRTAI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки CRTAI NETWORK (CRTAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів CRTAI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRTAI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRTAI, досліджуйте ціну токена CRTAI в реальному часі!
Як купити CRTAI
Зацікавлені в додаванні CRTAI NETWORK (CRTAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі CRTAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.
Історія ціни CRTAI NETWORK (CRTAI)
Аналіз історії ціни CRTAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни CRTAI
Хочете знати, куди рухається CRTAI? Наша сторінка прогнозу ціни CRTAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити CRTAI NETWORK (CRTAI)
Сума
1 CRTAI = 0,0003906 USD