Токеноміка Crown by Third Time (CROWN2) Дізнайтеся ключову інформацію про Crown by Third Time (CROWN2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crown by Third Time (CROWN2) CROWN — це утиліті токен екосистеми віртуальних змагань з кінного спорту Photo Finish™LIVE, створений студією Third Time Entertainment, чиї попередні ігри про змагання з кінного спорту були завантажені майже 15 мільйонів разів по всьому світу. Гравці стейкають токени CROWN, щоб пропорційно володіти іподромами і отримувати відсоток від стартових внесків у вигляді DERBY, ігрової віртуальної валюти. Офіційний вебсайт: https://thirdtimegames.com Whitepaper: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Купити CROWN2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crown by Third Time (CROWN2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crown by Third Time (CROWN2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,17M $ 18,17M $ 18,17M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 190,62M $ 190,62M $ 190,62M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,935 $ 1,935 $ 1,935 Історичний мінімум: $ 0,0100394548203388 $ 0,0100394548203388 $ 0,0100394548203388 Поточна ціна: $ 0,0953 $ 0,0953 $ 0,0953 Дізнайтеся більше про ціну Crown by Third Time (CROWN2)

Токеноміка Crown by Third Time (CROWN2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crown by Third Time (CROWN2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CROWN2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CROWN2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CROWN2, досліджуйте ціну токена CROWN2 в реальному часі!

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