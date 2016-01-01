Токеноміка Cronos (CRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Cronos (CRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cronos (CRO) Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Офіційний вебсайт: https://cronos.org/ Whitepaper: https://whitepaper.cronos.org/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA Купити CRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cronos (CRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cronos (CRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,48B $ 2,48B $ 2,48B Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 31,11B $ 31,11B $ 31,11B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,97B $ 7,97B $ 7,97B Історичний максимум: $ 0,97455 $ 0,97455 $ 0,97455 Історичний мінімум: $ 0,0114866815226 $ 0,0114866815226 $ 0,0114866815226 Поточна ціна: $ 0,07973 $ 0,07973 $ 0,07973 Дізнайтеся більше про ціну Cronos (CRO)

Токеноміка Cronos (CRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cronos (CRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRO, досліджуйте ціну токена CRO в реальному часі!

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