Токеноміка Cryptify AI (CRAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Cryptify AI (CRAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cryptify AI (CRAI) Cryptify AI використовує штучний інтелект і великі дані для оптимізації маркетингу інфлюенсерів, пов’язуючи кампанії з реальними результатами та допомагаючи їм максимізувати рентабельність інвестицій. Офіційний вебсайт: https://cryptify.ai/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Купити CRAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cryptify AI (CRAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cryptify AI (CRAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 965,00M $ 965,00M $ 965,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,01445 $ 0,01445 $ 0,01445 Історичний мінімум: $ 0,002820885608552271 $ 0,002820885608552271 $ 0,002820885608552271 Поточна ціна: $ 0,003138 $ 0,003138 $ 0,003138 Дізнайтеся більше про ціну Cryptify AI (CRAI)

Токеноміка Cryptify AI (CRAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cryptify AI (CRAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRAI, досліджуйте ціну токена CRAI в реальному часі!

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