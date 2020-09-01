Токеноміка Cypherium (CPH) Дізнайтеся ключову інформацію про Cypherium (CPH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cypherium (CPH) CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Офіційний вебсайт: https://www.cypherium.io/ Whitepaper: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Оглядач блокчейну: https://cypherium.tryethernal.com/ Купити CPH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cypherium (CPH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cypherium (CPH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Загальна пропозиція: $ 8,43B $ 8,43B $ 8,43B Циркуляційна пропозиція: $ 382,95M $ 382,95M $ 382,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 60,67M $ 60,67M $ 60,67M Історичний максимум: $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 Історичний мінімум: $ 0,002529181439634382 $ 0,002529181439634382 $ 0,002529181439634382 Поточна ціна: $ 0,007199 $ 0,007199 $ 0,007199 Дізнайтеся більше про ціну Cypherium (CPH)

Токеноміка Cypherium (CPH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cypherium (CPH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CPH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CPH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CPH, досліджуйте ціну токена CPH в реальному часі!

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