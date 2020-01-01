Токеноміка Crystal Palace FT (CPFC) Дізнайтеся ключову інформацію про Crystal Palace FT (CPFC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crystal Palace FT (CPFC) The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy. Офіційний вебсайт: https://www.chiliz.net/ Оглядач блокчейну: https://explorer.chiliz.com/tokens/0xa7B303a6e8bA03d6fA3d9E895F935065e4b19F1F/ Купити CPFC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crystal Palace FT (CPFC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crystal Palace FT (CPFC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 303,90K $ 303,90K $ 303,90K Історичний максимум: $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,03039 $ 0,03039 $ 0,03039 Дізнайтеся більше про ціну Crystal Palace FT (CPFC)

Токеноміка Crystal Palace FT (CPFC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crystal Palace FT (CPFC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CPFC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CPFC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CPFC, досліджуйте ціну токена CPFC в реальному часі!

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