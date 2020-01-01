Токеноміка CoW Protocol (COW) Дізнайтеся ключову інформацію про CoW Protocol (COW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CoW Protocol (COW) Cow Protocol — це повністю незалежний торговий протокол, який використовує пакетні аукціони в якості механізму визначення ціни. Cow Protocol використовує пакетні аукціони для максимізації ліквідності за допомогою концепції збігу бажань (CoWs), а також для використання всієї доступної ліквідності в ончейні, коли це необхідно. Офіційний вебсайт: https://cow.fi Whitepaper: https://docs.cow.fi/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Купити COW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CoW Protocol (COW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CoW Protocol (COW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 128,84M $ 128,84M $ 128,84M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 486,19M $ 486,19M $ 486,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 265,00M $ 265,00M $ 265,00M Історичний максимум: $ 1,2294 $ 1,2294 $ 1,2294 Історичний мінімум: $ 0,04017878128090094 $ 0,04017878128090094 $ 0,04017878128090094 Поточна ціна: $ 0,265 $ 0,265 $ 0,265 Дізнайтеся більше про ціну CoW Protocol (COW)

Токеноміка CoW Protocol (COW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CoW Protocol (COW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COW, досліджуйте ціну токена COW в реальному часі!

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