Що таке Gods Country (COUNTRY)

"Get me to God's country" (Заберіть мене до країни Бога), що спочатку був поетичним вираженням ідеальної батьківщини на соціальних платформах, тепер наділений новим значенням у криптокультурі: він символізує як прагнення до багатства в цифрову епоху, так і віру в децентралізоване майбутнє, демонструючи культурну особливість криптоспільноти поєднувати поезію з реальністю.

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