Токеноміка COQ INU (COQ) Дізнайтеся ключову інформацію про COQ INU (COQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація COQ INU (COQ) Створений в результаті колективної дружби, глибоко вкорінений у тематиці мемів та гумору, Coq Inu — це не просто звичайний мемкоїн, це стиль життя. Офіційний вебсайт: https://www.coqinu.com/ Whitepaper: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Оглядач блокчейну: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Купити COQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни COQ INU (COQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена COQ INU (COQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,94M $ 31,94M $ 31,94M Загальна пропозиція: $ 69,42T $ 69,42T $ 69,42T Циркуляційна пропозиція: $ 69,42T $ 69,42T $ 69,42T FDV (повністю розведена вартість): $ 31,94M $ 31,94M $ 31,94M Історичний максимум: $ 0,0000058 $ 0,0000058 $ 0,0000058 Історичний мінімум: $ 0,000000000320111495 $ 0,000000000320111495 $ 0,000000000320111495 Поточна ціна: $ 0,0000004601 $ 0,0000004601 $ 0,0000004601 Дізнайтеся більше про ціну COQ INU (COQ)

Токеноміка COQ INU (COQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки COQ INU (COQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COQ, досліджуйте ціну токена COQ в реальному часі!

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