Токеноміка Convergence (CONV) Дізнайтеся ключову інформацію про Convergence (CONV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Convergence (CONV) Convergence is a new age protocol allowing both retail and enterprise users to swap between real-world assets and blockchain-based DeFi utility tokens seamlessly. Convergence aims to be the go-to decentralized interchangeable assets protocol. Офіційний вебсайт: https://conv.finance/ Whitepaper: https://conv.finance/Convergence_whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc834fa996fa3bec7aad3693af486ae53d8aa8b50 Купити CONV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Convergence (CONV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Convergence (CONV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,00K $ 115,00K $ 115,00K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 3,93B $ 3,93B $ 3,93B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,24411 $ 0,24411 $ 0,24411 Історичний мінімум: $ 0,000029898924068068 $ 0,000029898924068068 $ 0,000029898924068068 Поточна ціна: $ 0,00002926 $ 0,00002926 $ 0,00002926 Дізнайтеся більше про ціну Convergence (CONV)

Токеноміка Convergence (CONV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Convergence (CONV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CONV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CONV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CONV, досліджуйте ціну токена CONV в реальному часі!

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