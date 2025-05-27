Що таке Comput3 (COM3)

Comput3 ─ це інфраструктурна платформа на базі графічних процесорів Solana. Вона дозволяє застосункам, агентам та командам отримувати доступ до будь-якого типу графічного процесора та моделі LLM з відкритим вихідним кодом за допомогою входу через Phantom. За допомогою ключа API розробники можуть використовувати графічний процесор для обчислень, зображень, відео та запуску користувацьких моделей. Токен $COM використовується для здійснення стейкінгу на час роботи з графічним процесором або доступу до обчислень. Наразі створюється мережа та ринок графічних процесорів.

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Прогноз курсу Comput3

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COM3 до місцевих валют

1 COM3 до VND ₫ 258,666408 1 COM3 до AUD A$ 0,0156364 1 COM3 до GBP ￡ 0,00746512 1 COM3 до EUR € 0,00887744 1 COM3 до USD $ 0,010088 1 COM3 до MYR RM 0,04267224 1 COM3 до TRY ₺ 0,39383552 1 COM3 до JPY ¥ 1,45590016 1 COM3 до RUB ₽ 0,809562 1 COM3 до INR ₹ 0,86080904 1 COM3 до IDR Rp 165,37702272 1 COM3 до KRW ₩ 13,87614488 1 COM3 до PHP ₱ 0,56028752 1 COM3 до EGP ￡E. 0,50228152 1 COM3 до BRL R$ 0,0569972 1 COM3 до CAD C$ 0,01382056 1 COM3 до BDT ৳ 1,23154304 1 COM3 до NGN ₦ 15,98726064 1 COM3 до UAH ₴ 0,42046784 1 COM3 до VES Bs 0,948272 1 COM3 до PKR Rs 2,84088168 1 COM3 до KZT ₸ 5,13640608 1 COM3 до THB ฿ 0,3308864 1 COM3 до TWD NT$ 0,30284176 1 COM3 до AED د.إ 0,03702296 1 COM3 до CHF Fr 0,00827216 1 COM3 до HKD HK$ 0,07898904 1 COM3 до MAD .د.م 0,09311224 1 COM3 до MXN $ 0,19429488

Ресурс Comput3

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