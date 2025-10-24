Актуальна ціна Cointel сьогодні становить 0.02526 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COLS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COLS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cointel сьогодні становить 0.02526 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COLS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COLS на MEXC вже зараз.

Логотип Cointel

Курс Cointel (COLS)

Актуальна ціна 1 COLS до USD:

$0,02526
-0,07%1D
USD
Графік ціни Cointel (COLS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:35:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cointel (COLS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02503
Мін. за 24 год
$ 0,02542
Макс. за 24 год

$ 0,02503
$ 0,02542
$ 0,041637001905749906
$ 0,02382642964189814
-0,12%

-0,06%

-1,98%

-1,98%

Актуальна ціна Cointel (COLS) становить $ 0,02526. За останні 24 години COLS торгувався між мінімумом у $ 0,02503 і максимумом у $ 0,02542, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COLS становить $ 0,041637001905749906, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02382642964189814.

Що стосується короткострокових результатів, то COLS змінився на -0,12% за останню годину, -0,06% за 24 години та на -1,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cointel (COLS)

No.997

$ 14,31M
$ 356,70K
$ 252,60M
566,35M
10 000 000 000
10 000 000 000
5,66%

AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація Cointel — $ 14,31M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 356,70K. Циркуляційна пропозиція COLS — 566,35M, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 252,60M.

Історія ціни Cointel (COLS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Cointel за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000177-0,06%
30 днів$ -0,00104-3,96%
60 днів$ +0,01226+94,30%
90 днів$ +0,01226+94,30%
Зміна ціни Cointel сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COLS на $ -0,0000177 (-0,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Cointel за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00104 (-3,96%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Cointel за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COLS змінився на $ +0,01226 (+94,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Cointel за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01226 (+94,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Cointel (COLS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Cointel зараз.

Що таке Cointel (COLS)

COINTEL — це платформа для криптоаналітики та освіти на основі штучного інтелекту, створена для спрощення Web3. Завдяки прогнозній аналітиці, новинам у режимі реального часу, виявленню шахрайства та гейміфікованому навчанню, COINTEL допомагає користувачам пробиватися крізь шум, залишатися захищеними та опанувати криптовалюту.

Проєкт Cointel доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Cointel. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу COLS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Cointel у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Cointel безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Cointel (USD)

Скільки коштуватиме Cointel (COLS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cointel (COLS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cointel.

Перегляньте прогноз ціни Cointel вже зараз!

Токеноміка Cointel (COLS)

Розуміння токеноміки Cointel (COLS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COLS зараз!

Як купити Cointel (COLS)

Шукаєте як купити Cointel? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Cointel на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COLS до місцевих валют

1 Cointel (COLS) до VND
664,7169
1 Cointel (COLS) до AUD
A$0,0386478
1 Cointel (COLS) до GBP
0,018945
1 Cointel (COLS) до EUR
0,0217236
1 Cointel (COLS) до USD
$0,02526
1 Cointel (COLS) до MYR
RM0,1065972
1 Cointel (COLS) до TRY
1,062183
1 Cointel (COLS) до JPY
¥3,83952
1 Cointel (COLS) до ARS
ARS$37,4775042
1 Cointel (COLS) до RUB
2,0566692
1 Cointel (COLS) до INR
2,2175754
1 Cointel (COLS) до IDR
Rp420,9998316
1 Cointel (COLS) до PHP
1,4812464
1 Cointel (COLS) до EGP
￡E.1,2018708
1 Cointel (COLS) до BRL
R$0,1358988
1 Cointel (COLS) до CAD
C$0,035364
1 Cointel (COLS) до BDT
3,086772
1 Cointel (COLS) до NGN
36,875811
1 Cointel (COLS) до COP
$98,671875
1 Cointel (COLS) до ZAR
R.0,4377558
1 Cointel (COLS) до UAH
1,0556154
1 Cointel (COLS) до TZS
T.Sh.62,8357656
1 Cointel (COLS) до VES
Bs5,35512
1 Cointel (COLS) до CLP
$23,89596
1 Cointel (COLS) до PKR
Rs7,1314032
1 Cointel (COLS) до KZT
13,5585576
1 Cointel (COLS) до THB
฿0,8282754
1 Cointel (COLS) до TWD
NT$0,7777554
1 Cointel (COLS) до AED
د.إ0,0927042
1 Cointel (COLS) до CHF
Fr0,0199554
1 Cointel (COLS) до HKD
HK$0,1962702
1 Cointel (COLS) до AMD
֏9,6374478
1 Cointel (COLS) до MAD
.د.م0,2331498
1 Cointel (COLS) до MXN
$0,464784
1 Cointel (COLS) до SAR
ريال0,094725
1 Cointel (COLS) до ETB
Br3,8145126
1 Cointel (COLS) до KES
KSh3,2550036
1 Cointel (COLS) до JOD
د.أ0,01790934
1 Cointel (COLS) до PLN
0,0919464
1 Cointel (COLS) до RON
лв0,1103862
1 Cointel (COLS) до SEK
kr0,2371914
1 Cointel (COLS) до BGN
лв0,0424368
1 Cointel (COLS) до HUF
Ft8,4878652
1 Cointel (COLS) до CZK
0,5289444
1 Cointel (COLS) до KWD
د.ك0,00772956
1 Cointel (COLS) до ILS
0,0831054
1 Cointel (COLS) до BOB
Bs0,1740414
1 Cointel (COLS) до AZN
0,042942
1 Cointel (COLS) до TJS
SM0,2331498
1 Cointel (COLS) до GEL
0,0684546
1 Cointel (COLS) до AOA
Kz23,1106266
1 Cointel (COLS) до BHD
.د.ب0,00949776
1 Cointel (COLS) до BMD
$0,02526
1 Cointel (COLS) до DKK
kr0,1624218
1 Cointel (COLS) до HNL
L0,6615594
1 Cointel (COLS) до MUR
1,1498352
1 Cointel (COLS) до NAD
$0,4375032
1 Cointel (COLS) до NOK
kr0,2520948
1 Cointel (COLS) до NZD
$0,0436998
1 Cointel (COLS) до PAB
B/.0,02526
1 Cointel (COLS) до PGK
K0,1063446
1 Cointel (COLS) до QAR
ر.ق0,0916938
1 Cointel (COLS) до RSD
дин.2,5492392
1 Cointel (COLS) до UZS
soʻm304,3372794
1 Cointel (COLS) до ALL
L2,101632
1 Cointel (COLS) до ANG
ƒ0,0452154
1 Cointel (COLS) до AWG
ƒ0,045468
1 Cointel (COLS) до BBD
$0,05052
1 Cointel (COLS) до BAM
KM0,0424368
1 Cointel (COLS) до BIF
Fr74,28966
1 Cointel (COLS) до BND
$0,0325854
1 Cointel (COLS) до BSD
$0,02526
1 Cointel (COLS) до JMD
$4,042863
1 Cointel (COLS) до KHR
101,4456756
1 Cointel (COLS) до KMF
Fr10,71024
1 Cointel (COLS) до LAK
549,1304238
1 Cointel (COLS) до LKR
රු7,6451916
1 Cointel (COLS) до MDL
L0,4273992
1 Cointel (COLS) до MGA
Ar112,7677128
1 Cointel (COLS) до MOP
P0,2015748
1 Cointel (COLS) до MVR
0,386478
1 Cointel (COLS) до MWK
MK43,702326
1 Cointel (COLS) до MZN
MT1,6143666
1 Cointel (COLS) до NPR
रु3,5406942
1 Cointel (COLS) до PYG
177,88092
1 Cointel (COLS) до RWF
Fr36,60174
1 Cointel (COLS) до SBD
$0,2076372
1 Cointel (COLS) до SCR
0,3488406
1 Cointel (COLS) до SRD
$1,0025694
1 Cointel (COLS) до SVC
$0,2202672
1 Cointel (COLS) до SZL
L0,4372506
1 Cointel (COLS) до TMT
m0,08841
1 Cointel (COLS) до TND
د.ت0,0740118
1 Cointel (COLS) до TTD
$0,1707576
1 Cointel (COLS) до UGX
Sh88,00584
1 Cointel (COLS) до XAF
Fr14,24664
1 Cointel (COLS) до XCD
$0,068202
1 Cointel (COLS) до XOF
Fr14,24664
1 Cointel (COLS) до XPF
Fr2,57652
1 Cointel (COLS) до BWP
P0,3377262
1 Cointel (COLS) до BZD
$0,05052
1 Cointel (COLS) до CVE
$2,397174
1 Cointel (COLS) до DJF
Fr4,47102
1 Cointel (COLS) до DOP
$1,6085568
1 Cointel (COLS) до DZD
د.ج3,286326
1 Cointel (COLS) до FJD
$0,0578454
1 Cointel (COLS) до GNF
Fr217,7412
1 Cointel (COLS) до GTQ
Q0,1929864
1 Cointel (COLS) до GYD
$5,2699938
1 Cointel (COLS) до ISK
kr3,08172

Ресурс Cointel

Щоб дізнатися більше про Cointel, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCointel
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Cointel

Скільки сьогодні коштує Cointel (COLS)?
Актуальна ціна COLS у USD становить 0,02526 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COLS до USD?
Поточна ціна COLS до USD — $ 0,02526. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cointel?
Ринкова капіталізація COLS — $ 14,31M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COLS?
Циркуляційна пропозиція COLS — 566,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COLS?
COLS досяг історичної максимальної ціни у 0,041637001905749906 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COLS?
Історична мінімальна ціна COLS становила 0,02382642964189814 USD.
Який обсяг торгівлі COLS?
Актуальний обсяг торгівлі COLS за 24 години — $ 356,70K USD.
Чи підніметься ціна COLS цього року?
COLS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COLS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:35:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

