Токеноміка Colle AI (COLLE) Дізнайтеся ключову інформацію про Colle AI (COLLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Colle AI (COLLE) Collé — це революційний мультичейн генератор відео та зображень зі штучним інтелектом, що використовує передові технології, зокрема OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora та Stability AI (Stable Diffusion). Офіційний вебсайт: https://colle.ai Whitepaper: https://litepaper.colle.ai Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e Купити COLLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Colle AI (COLLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Colle AI (COLLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Історичний максимум: $ 0,145 $ 0,145 $ 0,145 Історичний мінімум: $ 0,000156552209345118 $ 0,000156552209345118 $ 0,000156552209345118 Поточна ціна: $ 0,000331 $ 0,000331 $ 0,000331 Дізнайтеся більше про ціну Colle AI (COLLE)

Токеноміка Colle AI (COLLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Colle AI (COLLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COLLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COLLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COLLE, досліджуйте ціну токена COLLE в реальному часі!

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