Токеноміка COCA (COCA) Дізнайтеся ключову інформацію про COCA (COCA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація COCA (COCA) COCA — перший у світі некостодіальний MPC-гаманець з дебетовою карткою. Некастодіальна безпека: гарантує повний контроль користувачів над їх цифровими активами без ризиків, пов'язаних з традиційними кастодіальними послугами. Глобальна доступність: дебетові картки COCA приймаються в усьому світі, надаючи користувачам можливість витрачати свої криптовалюти так само, як фіатні гроші, у понад 40 мільйонах торгових точок по всьому світу. Офіційний вебсайт: https://www.coca.xyz Whitepaper: http://docs.coca.xyz Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x7B12598E3616261df1C05EC28De0d2fB10c1F206 Купити COCA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни COCA (COCA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена COCA (COCA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 127,70M $ 127,70M $ 127,70M Історичний максимум: $ 0,418 $ 0,418 $ 0,418 Історичний мінімум: $ 0,09754142261770773 $ 0,09754142261770773 $ 0,09754142261770773 Поточна ціна: $ 0,1277 $ 0,1277 $ 0,1277 Дізнайтеся більше про ціну COCA (COCA)

Токеноміка COCA (COCA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки COCA (COCA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COCA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COCA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COCA, досліджуйте ціну токена COCA в реальному часі!

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