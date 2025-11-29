Токеноміка Alliance Games (COA)

Токеноміка Alliance Games (COA)

Дізнайтеся ключову інформацію про Alliance Games (COA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Токеноміка та аналіз ціни Alliance Games (COA)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alliance Games (COA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 883,35K
Загальна пропозиція:
$ 2,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 414,72M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 4,26M
Історичний максимум:
$ 0,027
Історичний мінімум:
$ 0,001969528474311044
Поточна ціна:
$ 0,00213
Інформація Alliance Games (COA)

Alliance Games — це децентралізована мережа, яка поєднує створення ігор на базі штучного інтелекту. Вона розрахована на багато користувачів із інтеграцією блокчейну, має розподілену систему робочих нодів, щоб переосмислити способи створення, хостингу і монетизації ігор. Нативний токен $COA забезпечує роботу всієї екосистеми: розробники використовують його для доступу до інфраструктури, оператори нодів — для отримання винагород, а користувачі — для стейкінгу, управління та розблокування преміумних функцій.

Офіційний вебсайт:
https://alliancegames.xyz/
Whitepaper:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Токеноміка Alliance Games (COA): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Alliance Games (COA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів COA, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COA, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку COA, досліджуйте ціну токена COA в реальному часі!

