Актуальна ціна Alliance Games сьогодні становить 0.00563 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Alliance Games сьогодні становить 0.00563 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COA на MEXC вже зараз.

Докладніше про COA

Інформація про ціну COA

Whitepaper COA

Офіційний вебсайт COA

Токеноміка COA

Прогноз ціни COA

Історія COA

Посібник з купівлі COA

Конвертація COA у фіатну валюту

Спот COA

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Alliance Games

Курс Alliance Games (COA)

Актуальна ціна 1 COA до USD:

$0,00563
$0,00563$0,00563
-2,08%1D
USD
Графік ціни Alliance Games (COA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:34:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alliance Games (COA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00534
$ 0,00534$ 0,00534
Мін. за 24 год
$ 0,00611
$ 0,00611$ 0,00611
Макс. за 24 год

$ 0,00534
$ 0,00534$ 0,00534

$ 0,00611
$ 0,00611$ 0,00611

$ 0,03474769210606202
$ 0,03474769210606202$ 0,03474769210606202

$ 0,003300711612594677
$ 0,003300711612594677$ 0,003300711612594677

0,00%

-2,08%

-20,26%

-20,26%

Актуальна ціна Alliance Games (COA) становить $ 0,00563. За останні 24 години COA торгувався між мінімумом у $ 0,00534 і максимумом у $ 0,00611, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COA становить $ 0,03474769210606202, тоді як його історичний мінімум — $ 0,003300711612594677.

Що стосується короткострокових результатів, то COA змінився на 0,00% за останню годину, -2,08% за 24 години та на -20,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alliance Games (COA)

No.1776

$ 2,33M
$ 2,33M$ 2,33M

$ 8,41K
$ 8,41K$ 8,41K

$ 11,26M
$ 11,26M$ 11,26M

414,42M
414,42M 414,42M

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

20,72%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Alliance Games — $ 2,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,41K. Циркуляційна пропозиція COA — 414,42M, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,26M.

Історія ціни Alliance Games (COA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Alliance Games за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0001196-2,08%
30 днів$ +0,00203+56,38%
60 днів$ -0,0003-5,06%
90 днів$ -0,00442-43,99%
Зміна ціни Alliance Games сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COA на $ -0,0001196 (-2,08%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Alliance Games за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00203 (+56,38%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Alliance Games за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COA змінився на $ -0,0003 (-5,06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Alliance Games за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00442 (-43,99%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alliance Games (COA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alliance Games зараз.

Що таке Alliance Games (COA)

Alliance Games — це децентралізована мережа, яка поєднує створення ігор на базі штучного інтелекту. Вона розрахована на багато користувачів із інтеграцією блокчейну, має розподілену систему робочих нодів, щоб переосмислити способи створення, хостингу і монетизації ігор. Нативний токен $COA забезпечує роботу всієї екосистеми: розробники використовують його для доступу до інфраструктури, оператори нодів — для отримання винагород, а користувачі — для стейкінгу, управління та розблокування преміумних функцій.

Проєкт Alliance Games доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Alliance Games. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу COA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Alliance Games у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Alliance Games безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Alliance Games (USD)

Скільки коштуватиме Alliance Games (COA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alliance Games (COA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alliance Games.

Перегляньте прогноз ціни Alliance Games вже зараз!

Токеноміка Alliance Games (COA)

Розуміння токеноміки Alliance Games (COA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COA зараз!

Як купити Alliance Games (COA)

Шукаєте як купити Alliance Games? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Alliance Games на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COA до місцевих валют

1 Alliance Games (COA) до VND
148,15345
1 Alliance Games (COA) до AUD
A$0,0086139
1 Alliance Games (COA) до GBP
0,0042225
1 Alliance Games (COA) до EUR
0,0048418
1 Alliance Games (COA) до USD
$0,00563
1 Alliance Games (COA) до MYR
RM0,0237586
1 Alliance Games (COA) до TRY
0,2367415
1 Alliance Games (COA) до JPY
¥0,85576
1 Alliance Games (COA) до ARS
ARS$8,3530621
1 Alliance Games (COA) до RUB
0,4583946
1 Alliance Games (COA) до INR
0,4942577
1 Alliance Games (COA) до IDR
Rp93,8332958
1 Alliance Games (COA) до PHP
0,3301432
1 Alliance Games (COA) до EGP
￡E.0,2678754
1 Alliance Games (COA) до BRL
R$0,0302894
1 Alliance Games (COA) до CAD
C$0,007882
1 Alliance Games (COA) до BDT
0,687986
1 Alliance Games (COA) до NGN
8,2189555
1 Alliance Games (COA) до COP
$21,9921875
1 Alliance Games (COA) до ZAR
R.0,0975679
1 Alliance Games (COA) до UAH
0,2352777
1 Alliance Games (COA) до TZS
T.Sh.14,0049628
1 Alliance Games (COA) до VES
Bs1,19356
1 Alliance Games (COA) до CLP
$5,32598
1 Alliance Games (COA) до PKR
Rs1,5894616
1 Alliance Games (COA) до KZT
3,0219588
1 Alliance Games (COA) до THB
฿0,1846077
1 Alliance Games (COA) до TWD
NT$0,1733477
1 Alliance Games (COA) до AED
د.إ0,0206621
1 Alliance Games (COA) до CHF
Fr0,0044477
1 Alliance Games (COA) до HKD
HK$0,0437451
1 Alliance Games (COA) до AMD
֏2,1480139
1 Alliance Games (COA) до MAD
.د.م0,0519649
1 Alliance Games (COA) до MXN
$0,103592
1 Alliance Games (COA) до SAR
ريال0,0211125
1 Alliance Games (COA) до ETB
Br0,8501863
1 Alliance Games (COA) до KES
KSh0,7254818
1 Alliance Games (COA) до JOD
د.أ0,00399167
1 Alliance Games (COA) до PLN
0,0204932
1 Alliance Games (COA) до RON
лв0,0246031
1 Alliance Games (COA) до SEK
kr0,0528657
1 Alliance Games (COA) до BGN
лв0,0094584
1 Alliance Games (COA) до HUF
Ft1,8917926
1 Alliance Games (COA) до CZK
0,1178922
1 Alliance Games (COA) до KWD
د.ك0,00172278
1 Alliance Games (COA) до ILS
0,0185227
1 Alliance Games (COA) до BOB
Bs0,0387907
1 Alliance Games (COA) до AZN
0,009571
1 Alliance Games (COA) до TJS
SM0,0519649
1 Alliance Games (COA) до GEL
0,0152573
1 Alliance Games (COA) до AOA
Kz5,1509433
1 Alliance Games (COA) до BHD
.د.ب0,00211688
1 Alliance Games (COA) до BMD
$0,00563
1 Alliance Games (COA) до DKK
kr0,0362009
1 Alliance Games (COA) до HNL
L0,1474497
1 Alliance Games (COA) до MUR
0,2562776
1 Alliance Games (COA) до NAD
$0,0975116
1 Alliance Games (COA) до NOK
kr0,0561874
1 Alliance Games (COA) до NZD
$0,0097399
1 Alliance Games (COA) до PAB
B/.0,00563
1 Alliance Games (COA) до PGK
K0,0237023
1 Alliance Games (COA) до QAR
ر.ق0,0204369
1 Alliance Games (COA) до RSD
дин.0,5685174
1 Alliance Games (COA) до UZS
soʻm67,8313097
1 Alliance Games (COA) до ALL
L0,468416
1 Alliance Games (COA) до ANG
ƒ0,0100777
1 Alliance Games (COA) до AWG
ƒ0,010134
1 Alliance Games (COA) до BBD
$0,01126
1 Alliance Games (COA) до BAM
KM0,0094584
1 Alliance Games (COA) до BIF
Fr16,55783
1 Alliance Games (COA) до BND
$0,0072627
1 Alliance Games (COA) до BSD
$0,00563
1 Alliance Games (COA) до JMD
$0,9010815
1 Alliance Games (COA) до KHR
22,6104178
1 Alliance Games (COA) до KMF
Fr2,38712
1 Alliance Games (COA) до LAK
122,3913019
1 Alliance Games (COA) до LKR
රු1,7039758
1 Alliance Games (COA) до MDL
L0,0952596
1 Alliance Games (COA) до MGA
Ar25,1338964
1 Alliance Games (COA) до MOP
P0,0449274
1 Alliance Games (COA) до MVR
0,086139
1 Alliance Games (COA) до MWK
MK9,740463
1 Alliance Games (COA) до MZN
MT0,3598133
1 Alliance Games (COA) до NPR
रु0,7891571
1 Alliance Games (COA) до PYG
39,64646
1 Alliance Games (COA) до RWF
Fr8,15787
1 Alliance Games (COA) до SBD
$0,0462786
1 Alliance Games (COA) до SCR
0,0777503
1 Alliance Games (COA) до SRD
$0,2234547
1 Alliance Games (COA) до SVC
$0,0490936
1 Alliance Games (COA) до SZL
L0,0974553
1 Alliance Games (COA) до TMT
m0,019705
1 Alliance Games (COA) до TND
د.ت0,0164959
1 Alliance Games (COA) до TTD
$0,0380588
1 Alliance Games (COA) до UGX
Sh19,61492
1 Alliance Games (COA) до XAF
Fr3,17532
1 Alliance Games (COA) до XCD
$0,015201
1 Alliance Games (COA) до XOF
Fr3,17532
1 Alliance Games (COA) до XPF
Fr0,57426
1 Alliance Games (COA) до BWP
P0,0752731
1 Alliance Games (COA) до BZD
$0,01126
1 Alliance Games (COA) до CVE
$0,534287
1 Alliance Games (COA) до DJF
Fr0,99651
1 Alliance Games (COA) до DOP
$0,3585184
1 Alliance Games (COA) до DZD
د.ج0,732463
1 Alliance Games (COA) до FJD
$0,0128927
1 Alliance Games (COA) до GNF
Fr48,5306
1 Alliance Games (COA) до GTQ
Q0,0430132
1 Alliance Games (COA) до GYD
$1,1745869
1 Alliance Games (COA) до ISK
kr0,68686

Ресурс Alliance Games

Щоб дізнатися більше про Alliance Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAlliance Games
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Alliance Games

Скільки сьогодні коштує Alliance Games (COA)?
Актуальна ціна COA у USD становить 0,00563 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COA до USD?
Поточна ціна COA до USD — $ 0,00563. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alliance Games?
Ринкова капіталізація COA — $ 2,33M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COA?
Циркуляційна пропозиція COA — 414,42M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COA?
COA досяг історичної максимальної ціни у 0,03474769210606202 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COA?
Історична мінімальна ціна COA становила 0,003300711612594677 USD.
Який обсяг торгівлі COA?
Актуальний обсяг торгівлі COA за 24 години — $ 8,41K USD.
Чи підніметься ціна COA цього року?
COA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:34:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alliance Games (COA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор COA до USD

Сума

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0,00563 USD

Торгувати COA

COA/USDT
$0,00563
$0,00563$0,00563
-2,08%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --