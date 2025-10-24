Що таке Alliance Games (COA)

Alliance Games — це децентралізована мережа, яка поєднує створення ігор на базі штучного інтелекту. Вона розрахована на багато користувачів із інтеграцією блокчейну, має розподілену систему робочих нодів, щоб переосмислити способи створення, хостингу і монетизації ігор. Нативний токен $COA забезпечує роботу всієї екосистеми: розробники використовують його для доступу до інфраструктури, оператори нодів — для отримання винагород, а користувачі — для стейкінгу, управління та розблокування преміумних функцій. Alliance Games — це децентралізована мережа, яка поєднує створення ігор на базі штучного інтелекту. Вона розрахована на багато користувачів із інтеграцією блокчейну, має розподілену систему робочих нодів, щоб переосмислити способи створення, хостингу і монетизації ігор. Нативний токен $COA забезпечує роботу всієї екосистеми: розробники використовують його для доступу до інфраструктури, оператори нодів — для отримання винагород, а користувачі — для стейкінгу, управління та розблокування преміумних функцій.

Проєкт Alliance Games доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Alliance Games. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу COA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Alliance Games у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Alliance Games безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Alliance Games (USD)

Скільки коштуватиме Alliance Games (COA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alliance Games (COA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alliance Games.

Перегляньте прогноз ціни Alliance Games вже зараз!

Токеноміка Alliance Games (COA)

Розуміння токеноміки Alliance Games (COA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COA зараз!

Як купити Alliance Games (COA)

Шукаєте як купити Alliance Games? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Alliance Games на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COA до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Alliance Games

Щоб дізнатися більше про Alliance Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Alliance Games Скільки сьогодні коштує Alliance Games (COA)? Актуальна ціна COA у USD становить 0,00563 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна COA до USD? $ 0,00563 . Перегляньте Поточна ціна COA до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Alliance Games? Ринкова капіталізація COA — $ 2,33M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція COA? Циркуляційна пропозиція COA — 414,42M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) COA? COA досяг історичної максимальної ціни у 0,03474769210606202 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COA? Історична мінімальна ціна COA становила 0,003300711612594677 USD . Який обсяг торгівлі COA? Актуальний обсяг торгівлі COA за 24 години — $ 8,41K USD . Чи підніметься ціна COA цього року? COA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COA для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Alliance Games (COA)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році